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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:44
Примат написав:
посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится
100%
Зараз оренда житла в Києві - зовсім дешева.
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
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Frant
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:49
Frant написав:
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор
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Amethyst
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