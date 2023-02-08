Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:44
Примат написав:
посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится
100%
Зараз оренда житла в Києві - зовсім дешева.
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
Frant
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:49
Frant написав:
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор
Amethyst
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:32
Amethyst написав: Frant написав:
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор
а если бы это было твое личное жильё, а не аренда, то не нужно было бы добавлять эти расходы?
Примат
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:51
Примат написав:
посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится
Отож, один оберт депозитної каруселі покриває оренду.
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/300-000-7500-fire-2022.html
А за 300 000 грн. навіть ремонт в кавалірці 15м2 тепер не зробиш.
flyman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:14
Ці витрати - неявні, за кадром.
Тому мутрий нарот і клював на недороге житло в Єпенях.
Зараз, навпаки, перебирається з новобудів Єпеня назад в Київ, в радянську забудову.
Востаннє редагувалось
Frant
в Сер 08 лют, 2023 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:22
Frant написав: Amethyst написав: Frant написав:
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор
Ці витрати - неявні, за кадром.
Тому мутрий нарот і клював на недороге житло в Єпенях.
Зараз, навпаки, перебирається з новобудів Єпеня назад в Київ, в радянську забудову.
для чого?
платити космічну комуналку в старому фонді?
flyman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:45
flyman написав:
для чого?
платити космічну комуналку в старому фонді?
700-1500 грн/міс - це космічна комуналка?
Звісно, дорожче ніж опалювати дерев,яну хату хворостом з найближчого лісу.
Флай, а ти точно вивчав арифметику в школі?
Frant
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