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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2351235223532354
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:44

  Примат написав:посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится

100%
Зараз оренда житла в Києві - зовсім дешева.
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку :)
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:32

  Amethyst написав:
  Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку :)
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор

а если бы это было твое личное жильё, а не аренда, то не нужно было бы добавлять эти расходы? :|
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:51

  Примат написав:посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится

Отож, один оберт депозитної каруселі покриває оренду.

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/300-000-7500-fire-2022.html

А за 300 000 грн. навіть ремонт в кавалірці 15м2 тепер не зробиш.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:14

  Amethyst написав:
  Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
до цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку :)
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор

Ці витрати - неявні, за кадром.
Тому мутрий нарот і клював на недороге житло в Єпенях.
Зараз, навпаки, перебирається з новобудів Єпеня назад в Київ, в радянську забудову.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 лют, 2023 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:22

  Frant написав:
  Amethyst написав:
  Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку :)
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор

Ці витрати - неявні, за кадром.
Тому мутрий нарот і клював на недороге житло в Єпенях.
Зараз, навпаки, перебирається з новобудів Єпеня назад в Київ, в радянську забудову.

для чого?
платити космічну комуналку в старому фонді?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:45

  flyman написав:для чого?
платити космічну комуналку в старому фонді?

700-1500 грн/міс - це космічна комуналка?
Звісно, дорожче ніж опалювати дерев,яну хату хворостом з найближчого лісу.
Флай, а ти точно вивчав арифметику в школі? :wink:
Frant
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