Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор
Ці витрати - неявні, за кадром. Тому мутрий нарот і клював на недороге житло в Єпенях. Зараз, навпаки, перебирається з новобудів Єпеня назад в Київ, в радянську забудову.
Якщо ще в доковідні часи потрібно було їздити електричкою в Київ, а потім з допомогою метро добиратися до офісу, то потім, коли появилася можливість віддаленої роботи, і потреба їздити в Київ відпала.
Тому не можу зрозуміти, хто "перебирається з новобудів Єпеня назад в Київ, в радянську забудову".
Тепер думаю з весни перебиратися в село. Там є оптичний інтернет (провайдер обіцяв з часом обладнати безперебійним живленням локальні вузли) та нещодавно переконався, що на стриху приймається мобільний інтернет при аварійно-планових відключеннях е.е.
Запас безперебійників та акумуляторів на 5-6 годин роботи без е.е. постачання є. Збираю замовити/зібрати сонячну панель, 30Вт (може, згодом на трохи більше).