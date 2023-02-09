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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:44

  Примат написав:посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится

100%
Зараз оренда житла в Києві - зовсім дешева.
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку :)
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:32

  Amethyst написав:
  Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку :)
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор

а если бы это было твое личное жильё, а не аренда, то не нужно было бы добавлять эти расходы? :|
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:51

  Примат написав:посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится

Отож, один оберт депозитної каруселі покриває оренду.

А за 300 000 грн. навіть ремонт в кавалірці 15м2 тепер не зробиш.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:48

  Frant написав:
  Amethyst написав:
  Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку :)
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор

Ці витрати - неявні, за кадром.
Тому мутрий нарот і клював на недороге житло в Єпенях.
Зараз, навпаки, перебирається з новобудів Єпеня назад в Київ, в радянську забудову.

Якщо ще в доковідні часи потрібно було їздити електричкою в Київ, а потім з допомогою метро добиратися до офісу, то потім, коли появилася можливість віддаленої роботи, і потреба їздити в Київ відпала.

Тому не можу зрозуміти, хто "перебирається з новобудів Єпеня назад в Київ, в радянську забудову".

Тепер думаю з весни перебиратися в село. Там є оптичний інтернет (провайдер обіцяв з часом обладнати безперебійним живленням локальні вузли) та нещодавно переконався, що на стриху приймається мобільний інтернет при аварійно-планових відключеннях е.е.

Запас безперебійників та акумуляторів на 5-6 годин роботи без е.е. постачання є.
Збираю замовити/зібрати сонячну панель, 30Вт (може, згодом на трохи більше).
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Корочє вєсті з полєй - все здано - 28000, 12000, 12000 (4к, 2к, 1к) - сльози - але вірю в перемогу - сподіваюсь і сам піду весною чекаю на обвал цін щоб щось прикупити задешево)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:46

  cherchiltank написав:Корочє вєсті з полєй - все здано - 28000, 12000, 12000 (4к, 2к, 1к)

ми вже повірили!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 11:55

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Корочє вєсті з полєй - все здано - 28000, 12000, 12000 (4к, 2к, 1к)

ми вже повірили!

Здесь можно верить только тебе ((
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:11

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Корочє вєсті з полєй - все здано - 28000, 12000, 12000 (4к, 2к, 1к)

ми вже повірили!

Здесь можно верить только тебе ((

Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:12

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Корочє вєсті з полєй - все здано - 28000, 12000, 12000 (4к, 2к, 1к)

ми вже повірили!

Здесь можно верить только тебе ((

Він не вірить, бо в його уяві оті 4,2,1 - то все хрущі)
gonchik74
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