Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху
Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:59
Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху
Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.
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