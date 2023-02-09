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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2352235323542355
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:59

  Bolt написав:
  vitaliian написав:Здесь можно верить только тебе ((

Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам...

Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху

Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.
vitaliian
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