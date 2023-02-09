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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2352235323542355
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:59

  Bolt написав:
  vitaliian написав:Здесь можно верить только тебе ((

Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам...

Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху

Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:43

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Корочє вєсті з полєй - все здано - 28000, 12000, 12000 (4к, 2к, 1к)

ми вже повірили!

О франт тебе вопрос, как эксперту по хрущам, за сколько можно сдать эту симпатичную комнату например тебе?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/komnata ... QWThD.html

Правило 200 аренд говорит 1800 грн. Но мне кажется дороговато. Ты бы сколько дал?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:58

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Корочє вєсті з полєй - все здано - 28000, 12000, 12000 (4к, 2к, 1к)

ми вже повірили!

О франт тебе вопрос, как эксперту по хрущам, за сколько можно сдать эту симпатичную комнату например тебе?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/komnata ... QWThD.html

Правило 200 аренд говорит 1800 грн. Но мне кажется дороговато. Ты бы сколько дал?

$8990 15м2 (ПА600) 5 пов. з 5

В Тернополі за 2000...3000 грн. оренда кімнат

а ось і на продаж $6900 12 м2 (ПА575) 2 пов. з 5
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kmnata-l-ukranki-IDLOwvd.html

Київ геть зубожив.
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:02

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:Здесь можно верить только тебе ((

Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам...

Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху

Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.

Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12 - все на форумі є
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:08

  cherchiltank написав:Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12

Дорожай, значить?
Попит росте???
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:13

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:ми вже повірили!

О франт тебе вопрос, как эксперту по хрущам, за сколько можно сдать эту симпатичную комнату например тебе?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/komnata ... QWThD.html

Правило 200 аренд говорит 1800 грн. Но мне кажется дороговато. Ты бы сколько дал?

$8990 15м2 (ПА600) 5 пов. з 5

В Тернополі за 2000...3000 грн. оренда кімнат

а ось і на продаж $6900 12 м2 (ПА575) 2 пов. з 5
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kmnata-l-ukranki-IDLOwvd.html

Київ геть зубожив.

Райончик так себе. Ищи на дружбе
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:01

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:Здесь можно верить только тебе ((

Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам...

Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху

Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.

1000$это пройденный прошлой весной этап. Сейчас за новостройный полуэкономобизнес ремонт просят 14-18кг (это за однушку, которая чувствуется как двушка или двушку)
500грн это я хочу накинуть на панельный хрущ 48кв м., в котором 2 года назад фактически сделал кап ремонт и который первый потенциальный квартирант назвал косметическим(и был сразу послан в сад) Второму кандидату сдал за 6кг, с начала войны накинул два раза по 500.Уде живёт больше двух лет. ИТ-шник. Вот думаю накинуть 500.Рыги заспамили все ОЛХ об'явами с ценой 9-10кг за нечто подобное как у меня. Но, как ставишь галочку,, частное лицо", этот спам улетучивается и остаются объявления от частных лиц с ценой 5-8кг.Вот и думаю как не переборщить. 🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:19

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Bolt написав:Рыги заспамили все ОЛХ об'явами с ценой 9-10кг за нечто подобное как у меня. Но, как ставишь галочку,, частное лицо", этот спам улетучивается и остаются объявления от частных лиц с ценой 5-8кг.Вот и думаю как не переборщить. 🤷‍♂️


как вы можете это обяснить?
Олежан
 
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