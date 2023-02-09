Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:01

vitaliian написав: Bolt написав: vitaliian написав: Здесь можно верить только тебе (( Здесь можно верить только тебе ((

Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам... Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам...

Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху



Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать. Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверхуКроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.

1000$это пройденный прошлой весной этап. Сейчас за новостройный полуэкономобизнес ремонт просят 14-18кг (это за однушку, которая чувствуется как двушка или двушку)500грн это я хочу накинуть на панельный хрущ 48кв м., в котором 2 года назад фактически сделал кап ремонт и который первый потенциальный квартирант назвал косметическим(и был сразу послан в сад) Второму кандидату сдал за 6кг, с начала войны накинул два раза по 500.Уде живёт больше двух лет. ИТ-шник. Вот думаю накинуть 500.Рыги заспамили все ОЛХ об'явами с ценой 9-10кг за нечто подобное как у меня. Но, как ставишь галочку,, частное лицо", этот спам улетучивается и остаются объявления от частных лиц с ценой 5-8кг.Вот и думаю как не переборщить. 🤷‍♂️