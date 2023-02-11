Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Здесь можно верить только тебе ((
Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам...
Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху
Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.
Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12 - все на форумі є
cherchiltank написав:Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12
vitaliian написав:Здесь можно верить только тебе ((
Тут думаешь как на несчастные 500 грн аренду квартиранту поднять, чтобы не свалил. А тут так легко и непринуждённо 3 квартиры, по таким ценам...
Это чё во Львове такая жепа? А писали обычные квартиры чуть ли не по 1куе сдаются или вам хочется 1куе + ещё 500 грн сверху
Кроме того автор не писал что легко. Может он полгода их пытался сдать.
1000$это пройденный прошлой весной этап. Сейчас за новостройный полуэкономобизнес ремонт просят 14-18кг (это за однушку, которая чувствуется как двушка или двушку) 500грн это я хочу накинуть на панельный хрущ 48кв м., в котором 2 года назад фактически сделал кап ремонт и который первый потенциальный квартирант назвал косметическим(и был сразу послан в сад) Второму кандидату сдал за 6кг, с начала войны накинул два раза по 500.Уде живёт больше двух лет. ИТ-шник. Вот думаю накинуть 500.Рыги заспамили все ОЛХ об'явами с ценой 9-10кг за нечто подобное как у меня. Но, как ставишь галочку,, частное лицо", этот спам улетучивается и остаются объявления от частных лиц с ценой 5-8кг.Вот и думаю как не переборщить. 🤷♂️
Bolt написав:Рыги заспамили все ОЛХ об'явами с ценой 9-10кг за нечто подобное как у меня. Но, как ставишь галочку,, частное лицо", этот спам улетучивается и остаются объявления от частных лиц с ценой 5-8кг.Вот и думаю как не переборщить. 🤷♂️
Bolt написав:Рыги заспамили все ОЛХ об'явами с ценой 9-10кг за нечто подобное как у меня. Но, как ставишь галочку,, частное лицо", этот спам улетучивается и остаются объявления от частных лиц с ценой 5-8кг.Вот и думаю как не переборщить. 🤷♂️
cherchiltank написав:Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12