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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/GZrhRcgnvHg?feature=share
хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 22:36
cherchiltank написав: Frant написав: cherchiltank написав:
Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12
Дорожай, значить?
Попит росте???
Ти - тупий? Чи в цифри не вмієш?)
Ти ріелтор?
Пишеш якусь куйєту.
Люди не можуть за 9000 грн здати те, що до війни здавалось за 15000 грн.
А у тебе легко все здається,і за довоєнними цінами.
Розкажи це своїм колегам, Бєєє та Вітальєну.
Можливо, вони повірять
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Frant
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Додано: Суб 11 лют, 2023 23:48
Frant написав: cherchiltank написав: cherchiltank написав:
Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12
Ти - тупий? Чи в цифри не вмієш?)
Ти ріелтор?
Пишеш якусь куйєту.
Люди не можуть за 9000 грн здати те, що до війни здавалось за 15000 грн.
А у тебе легко все здається,і за довоєнними цінами.
Розкажи це своїм колегам, Бєєє та Вітальєну.
Можливо, вони повірять
Я верю.
+- реально по этим локациям.
Это вам не Севен по 35 от Beee в мае 2022, когда человек "сдает", не имея даже понятия о ценах рынка.
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Damien
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