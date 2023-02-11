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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/GZrhRcgnvHg?feature=share

хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:36

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12

Дорожай, значить?
Попит росте???

Ти - тупий? Чи в цифри не вмієш?)

Ти ріелтор?
Пишеш якусь куйєту.
Люди не можуть за 9000 грн здати те, що до війни здавалось за 15000 грн.
А у тебе легко все здається,і за довоєнними цінами.
Розкажи це своїм колегам, Бєєє та Вітальєну.
Можливо, вони повірять
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:48

  Frant написав:
  cherchiltank написав:
  cherchiltank написав:Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12


Ти - тупий? Чи в цифри не вмієш?)

Ти ріелтор?
Пишеш якусь куйєту.
Люди не можуть за 9000 грн здати те, що до війни здавалось за 15000 грн.
А у тебе легко все здається,і за довоєнними цінами.
Розкажи це своїм колегам, Бєєє та Вітальєну.
Можливо, вони повірять

Я верю.
+- реально по этим локациям.
Это вам не Севен по 35 от Beee в мае 2022, когда человек "сдает", не имея даже понятия о ценах рынка.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 01:28

Просто колега франт - бомж на ринку нерухомості який здає хрущовки щоб купити по червоним цінникам палку коввбаси, - в мене інші об’єкти - і з такими дебілами, вони не пересікаються - але зависить пана фронта я оцінив - йому так не жити ніколи, одне не пойму чому йому мулчють моі ціни які свідчать про крах нерухомості в Києві - або пту або просто ідіот - інших пояснень не знаходжу)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... p%7Clister Оце що,дійсно так погано???
1973cc11
 
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