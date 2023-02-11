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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/GZrhRcgnvHg?feature=share
хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 22:36
cherchiltank написав: Frant написав: cherchiltank написав:
Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12
Дорожай, значить?
Попит росте???
Ти - тупий? Чи в цифри не вмієш?)
Ти ріелтор?
Пишеш якусь куйєту.
Люди не можуть за 9000 грн здати те, що до війни здавалось за 15000 грн.
А у тебе легко все здається,і за довоєнними цінами.
Розкажи це своїм колегам, Бєєє та Вітальєну.
Можливо, вони повірять
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Frant
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Додано: Суб 11 лют, 2023 23:48
Frant написав: cherchiltank написав: cherchiltank написав:
Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12
Ти - тупий? Чи в цифри не вмієш?)
Ти ріелтор?
Пишеш якусь куйєту.
Люди не можуть за 9000 грн здати те, що до війни здавалось за 15000 грн.
А у тебе легко все здається,і за довоєнними цінами.
Розкажи це своїм колегам, Бєєє та Вітальєну.
Можливо, вони повірять
Я верю.
+- реально по этим локациям.
Это вам не Севен по 35 от Beee в мае 2022, когда человек "сдает", не имея даже понятия о ценах рынка.
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Damien
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Додано: Нед 12 лют, 2023 01:28
Просто колега франт - бомж на ринку нерухомості який здає хрущовки щоб купити по червоним цінникам палку коввбаси, - в мене інші об’єкти - і з такими дебілами, вони не пересікаються - але зависить пана фронта я оцінив - йому так не жити ніколи, одне не пойму чому йому мулчють моі ціни які свідчать про крах нерухомості в Києві - або пту або просто ідіот - інших пояснень не знаходжу)
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cherchiltank
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Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29
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1973cc11
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Додано: Нед 12 лют, 2023 07:01
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???
Аеродром на любителя.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 07:07
cherchiltank написав:
Просто колега франт - бомж на ринку нерухомості який здає хрущовки щоб купити по червоним цінникам палку коввбаси, - в мене інші об’єкти - і з такими дебілами, вони не пересікаються - але зависить пана фронта я оцінив - йому так не жити ніколи, одне не пойму чому йому мулчють моі ціни які свідчать про крах нерухомості в Києві - або пту або просто ідіот - інших пояснень не знаходжу)
Ти представник української "успішної" їліти? З групи зебілів?
Зазвичай ця публіка - тупа як пробка. Тупо дерибанить країну 30+ років.
Наслідок - це навіть не те, що інженери, математики, фізики, хіміки, доценти і професори тут не потрібні . Тому - хто виїхав геть звідси, хто змушений займатись якимось підножним бізнесом.
Наслідком тупості української еліти, типа тебе, є війна, втрата людей, втрата територій, втрата найбільшої в Європі атомної станції. Тупі кроти, типу тебе, за 8 років війни не змогли створити український ракетний щит. Тому що це складніше, ніж торгувати пшеницею, чавуном, будувати 25-прверхрві неохрущі в промзонах чи пиляти бюджет.
На жаль, ти цього не розумієш.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 12 лют, 2023 07:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 07:13
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???
Місцеві ріелтори (яких тут тьма) напишуть, що це фейкова об'ява, замануха.
Я особисто вірю, що це нормальна ціна під час війни.
Хто хоче, може зателефонувати.
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