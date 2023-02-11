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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/GZrhRcgnvHg?feature=share

хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... p%7Clister Оце що,дійсно так погано???
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:01

  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???

Аеродром на любителя.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:13

  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???

Місцеві ріелтори (яких тут тьма) напишуть, що це фейкова об'ява, замануха.

Я особисто вірю, що це нормальна ціна під час війни.
Хто хоче, може зателефонувати.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:53

  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???


Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.

Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гавань та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2144
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 08:17

  Хомякоид написав:
  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???


Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.

Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гавань та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:
Об'ява, схоже, правдива - власник "готовий співробітничати з ріелторами". Другий поверх, для комерції ні, саме як квартира під оренду.

20000 грн (500 дол/міс) за оренду квартири на Хрещатику,в брендовому місті, на Пасажі - це серйозна ознака краху ринку КРЖН. Проте процес йде)))
Через півроку рили заспівають, заплачуть ще голосніше і пронизливіше)))
П.С. 20000 грн/міс - ціна оренди 3 "хрущовок" біля метро або 2,5 бюджетних новобудів на околиці. Проти вони коштують дешевше, ніж квартира на Пасажі. Тобто рентабельність її меньше. І суттєво меньше.
Frant
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