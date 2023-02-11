хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23
Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: Нед 12 лют, 2023 07:01
Додано: Нед 12 лют, 2023 07:13
Місцеві ріелтори (яких тут тьма) напишуть, що це фейкова об'ява, замануха.
Я особисто вірю, що це нормальна ціна під час війни.
Хто хоче, може зателефонувати.
Додано: Нед 12 лют, 2023 07:53
Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.
Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гавань та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки
Додано: Нед 12 лют, 2023 08:17
Об'ява, схоже, правдива - власник "готовий співробітничати з ріелторами". Другий поверх, для комерції ні, саме як квартира під оренду.
20000 грн (500 дол/міс) за оренду квартири на Хрещатику,в брендовому місті, на Пасажі - це серйозна ознака краху ринку КРЖН. Проте процес йде)))
Через півроку рили заспівають, заплачуть ще голосніше і пронизливіше)))
П.С. 20000 грн/міс - ціна оренди 3 "хрущовок" біля метро або 2,5 бюджетних новобудів на околиці. Проти вони коштують дешевше, ніж квартира на Пасажі. Тобто рентабельність її меньше. І суттєво меньше.
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