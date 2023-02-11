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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/GZrhRcgnvHg?feature=share
хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
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Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29
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Додано: Нед 12 лют, 2023 07:01
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???
Аеродром на любителя.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 12:25
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???
Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.
Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки
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Хомякоид
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