хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23
Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: Нед 12 лют, 2023 07:01
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:25
Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.
Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки
Додано: Нед 12 лют, 2023 13:33
Хомякоид
Меня больше смущают 15ти летние Хонда, Хёндэ и Джэтта в таком жирном месте
Обычно на авториа в таких местах Гелики и Х7е свежие на продажу фоткают и паркуют.
Сам объект нежилой был недавно на 146%, ну может после войны 41-45 там недолго коммуналки были, возможно отжатый при Космосе или Омеле там отдел соцобеспечения или какой шевченковский фонд чернобыльцев был, магазин на втором(???) этаже не проканал, офисы сдохли с карантинами, вот и забацали под элитную посуточную в таком месте.
Мебель дешман адский, и наверно разменяла третий десяток уже.
Додано: Нед 12 лют, 2023 14:48
15 летняя Хонда вполне ещё Ого-го. Свой 24-х летний Аккордеон 6 уже как неделю забрал с капиталки движка(1,5куе обошлась )Буду теперь на дорогах пижонов на новомодном пластиковом дерьме наказывать. 💪
Пы. Сы. Лекго гуглиться на чем Безос ездил уже будучи мультимиллионером. 😎
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