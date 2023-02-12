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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/GZrhRcgnvHg?feature=share
хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
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Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29
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1973cc11
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Додано: Нед 12 лют, 2023 07:01
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???
Аеродром на любителя.
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Bolt
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Додано: Нед 12 лют, 2023 12:25
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???
Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.
Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 лют, 2023 13:33
Хомякоид
Меня больше смущают 15ти летние Хонда, Хёндэ и Джэтта в таком жирном месте
Обычно на авториа в таких местах Гелики и Х7е свежие на продажу фоткают и паркуют.
Сам объект нежилой был недавно на 146%, ну может после войны 41-45 там недолго коммуналки были, возможно отжатый при Космосе или Омеле там отдел соцобеспечения или какой шевченковский фонд чернобыльцев был, магазин на втором(???) этаже не проканал, офисы сдохли с карантинами, вот и забацали под элитную посуточную в таком месте.
Мебель дешман адский, и наверно разменяла третий десяток уже.
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барабашов
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Додано: Нед 12 лют, 2023 14:48
барабашов написав:Хомякоид
Меня больше смущают 15ти летние Хонда, Хёндэ и Джэтта в таком жирном месте
Обычно на авториа в таких местах Гелики и Х7е свежие на продажу фоткают и паркуют.
Сам объект нежилой был недавно на 146%, ну может после войны 41-45 там недолго коммуналки были, возможно отжатый при Космосе или Омеле там отдел соцобеспечения или какой шевченковский фонд чернобыльцев был, магазин на втором(???) этаже не проканал, офисы сдохли с карантинами, вот и забацали под элитную посуточную в таком месте.
Мебель дешман адский, и наверно разменяла третий десяток уже.
15 летняя Хонда вполне ещё Ого-го. Свой 24-х летний Аккордеон 6 уже как неделю забрал с капиталки движка(1,5куе обошлась )Буду теперь на дорогах пижонов на новомодном пластиковом дерьме наказывать. 💪
Пы. Сы. Лекго гуглиться на чем Безос ездил уже будучи мультимиллионером. 😎
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Додано: Нед 12 лют, 2023 14:53
Хомякоид написав: 1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???
Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.
Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки
забиті вікна і оренда 117м2 на пасажі Хрещатика у моєму всесвіті не стикується із орендою кавалірки 15м2 за третину тої ціни у півгодинній пішій доступності ШРТ в районі Жулян
при співмірній дохідності, на Хрещатику має іти м2 ПА500, і не оренда, а продаж
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2
Додано: Нед 12 лют, 2023 14:58
барабашов написав:Хомякоид
Меня больше смущают 15ти летние Хонда, Хёндэ и Джэтта в таком жирном месте
Обычно на авториа в таких местах Гелики и Х7е свежие на продажу фоткают и паркуют.
Сам объект нежилой был недавно на 146%, ну может после войны 41-45 там недолго коммуналки были, возможно отжатый при Космосе или Омеле там отдел соцобеспечения или какой шевченковский фонд чернобыльцев был, магазин на втором(???) этаже не проканал, офисы сдохли с карантинами, вот и забацали под элитную посуточную в таком месте.
Мебель дешман адский, и наверно разменяла третий десяток уже.
Да, жизнь в киоске на одноименном рынке, где все оценивается припаркованными машинами, даром не проходит. Хорошо развивает фантазию и паранойю.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 15:41
adeges
Ну вы нам с высот донецкого МВА и монакской прописки может расскажете почему у элитной крещатиковской недвиги круглые окна на полу второго и первого этажа и аренда как у трёхи на Оболони?
Кстати откуда легенда про киоск и на рынке, уж не с катанкой гаражной и сигаретами без акциза он?
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барабашов
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:13
Хомякоид написав: 1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???
Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.
Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки
Форумні рили-новобудовці - обісрались по самі вуха.
гірше того, вони вже всі безробітні.
Тільки не можуть повірити в це
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Нед 12 лют, 2023 07:14
akurt
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