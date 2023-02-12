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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2354235523562357>
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/GZrhRcgnvHg?feature=share

хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... p%7Clister Оце що,дійсно так погано???
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:01

  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???

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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:25

  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???


Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.

Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:33

Хомякоид
Меня больше смущают 15ти летние Хонда, Хёндэ и Джэтта в таком жирном месте
Обычно на авториа в таких местах Гелики и Х7е свежие на продажу фоткают и паркуют.
Сам объект нежилой был недавно на 146%, ну может после войны 41-45 там недолго коммуналки были, возможно отжатый при Космосе или Омеле там отдел соцобеспечения или какой шевченковский фонд чернобыльцев был, магазин на втором(???) этаже не проканал, офисы сдохли с карантинами, вот и забацали под элитную посуточную в таком месте.
Мебель дешман адский, и наверно разменяла третий десяток уже.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:48

  барабашов написав:Хомякоид
Меня больше смущают 15ти летние Хонда, Хёндэ и Джэтта в таком жирном месте
Обычно на авториа в таких местах Гелики и Х7е свежие на продажу фоткают и паркуют.
Сам объект нежилой был недавно на 146%, ну может после войны 41-45 там недолго коммуналки были, возможно отжатый при Космосе или Омеле там отдел соцобеспечения или какой шевченковский фонд чернобыльцев был, магазин на втором(???) этаже не проканал, офисы сдохли с карантинами, вот и забацали под элитную посуточную в таком месте.
Мебель дешман адский, и наверно разменяла третий десяток уже.

15 летняя Хонда вполне ещё Ого-го. Свой 24-х летний Аккордеон 6 уже как неделю забрал с капиталки движка(1,5куе обошлась )Буду теперь на дорогах пижонов на новомодном пластиковом дерьме наказывать. 💪
Пы. Сы. Лекго гуглиться на чем Безос ездил уже будучи мультимиллионером. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:53

  Хомякоид написав:
  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???


Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.

Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:

забиті вікна і оренда 117м2 на пасажі Хрещатика у моєму всесвіті не стикується із орендою кавалірки 15м2 за третину тої ціни у півгодинній пішій доступності ШРТ в районі Жулян

при співмірній дохідності, на Хрещатику має іти м2 ПА500, і не оренда, а продаж
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:58

  барабашов написав:Хомякоид
Меня больше смущают 15ти летние Хонда, Хёндэ и Джэтта в таком жирном месте
Обычно на авториа в таких местах Гелики и Х7е свежие на продажу фоткают и паркуют.
Сам объект нежилой был недавно на 146%, ну может после войны 41-45 там недолго коммуналки были, возможно отжатый при Космосе или Омеле там отдел соцобеспечения или какой шевченковский фонд чернобыльцев был, магазин на втором(???) этаже не проканал, офисы сдохли с карантинами, вот и забацали под элитную посуточную в таком месте.
Мебель дешман адский, и наверно разменяла третий десяток уже.


Да, жизнь в киоске на одноименном рынке, где все оценивается припаркованными машинами, даром не проходит. Хорошо развивает фантазию и паранойю.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:41

adeges
Ну вы нам с высот донецкого МВА и монакской прописки может расскажете почему у элитной крещатиковской недвиги круглые окна на полу второго и первого этажа и аренда как у трёхи на Оболони?
Кстати откуда легенда про киоск и на рынке, уж не с катанкой гаражной и сигаретами без акциза он?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 18:13

  Хомякоид написав:
  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???


Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.

Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:

Форумні рили-новобудовці - обісрались по самі вуха.
гірше того, вони вже всі безробітні.
Тільки не можуть повірити в це
Frant
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