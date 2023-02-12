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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2354235523562357
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 18:15

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12

Дорожай, значить?
Попит росте???

Ти - тупий? Чи в цифри не вмієш?)

Можу ще й тебе повчити арифметиці, разом з твоїми колегами по ріелторському цеху.

Ціноутворення на квартири і на ковбасу - здатен самостійно розібратись? :mrgreen:
Frant
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