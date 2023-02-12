cherchiltank написав:Frant написав:cherchiltank написав:Я все вже писав тут, 2к на палаці Україна здається з травня за 12000, ціну не переглядав договір продовжив на рік, 4 кімнатну за 28 на Подолі здав три місяці тому - здавав місяць, однокімнатну на олімпійській здавав з травня за 10, потім осінню перездав іншому орендарю за 12500, він з’їхав - і за три неділі здав за 12
Дорожай, значить?
Попит росте???
Ти - тупий? Чи в цифри не вмієш?)
Можу ще й тебе повчити арифметиці, разом з твоїми колегами по ріелторському цеху.
Ціноутворення на квартири і на ковбасу - здатен самостійно розібратись?