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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:23

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/GZrhRcgnvHg?feature=share

хєрня повна, це я зі свого досвіду в молодості кажу, навіть чисто статистично серед десятка орендарів завжди трапляється такий, що за два дні уб'є квартиру як інший за рік, і давай потім вимагай від нього грошей, удачі
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 03:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... p%7Clister Оце що,дійсно так погано???
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 07:01

  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???

Аеродром на любителя.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:25

  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???


Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.

Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:33

Хомякоид
Меня больше смущают 15ти летние Хонда, Хёндэ и Джэтта в таком жирном месте
Обычно на авториа в таких местах Гелики и Х7е свежие на продажу фоткают и паркуют.
Сам объект нежилой был недавно на 146%, ну может после войны 41-45 там недолго коммуналки были, возможно отжатый при Космосе или Омеле там отдел соцобеспечения или какой шевченковский фонд чернобыльцев был, магазин на втором(???) этаже не проканал, офисы сдохли с карантинами, вот и забацали под элитную посуточную в таком месте.
Мебель дешман адский, и наверно разменяла третий десяток уже.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:53

  Хомякоид написав:
  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???


Все як я писав. На першому фото справа забиті вікна.
Це не в іпенях а на пасажі Хрещатика.

Всі рили які тут майже дисятиліття співали про даражай, вічну цінність, пенсійний фонд, тиху гаваень та іншу лабуду разом сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:

забиті вікна і оренда 117м2 на пасажі Хрещатика у моєму всесвіті не стикується із орендою кавалірки 15м2 за третину тої ціни у півгодинній пішій доступності ШРТ в районі Жулян

при співмірній дохідності, на Хрещатику має іти м2 ПА500, і не оренда, а продаж
flyman
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2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:41

adeges
Ну вы нам с высот донецкого МВА и монакской прописки может расскажете почему у элитной крещатиковской недвиги круглые окна на полу второго и первого этажа и аренда как у трёхи на Оболони?
Кстати откуда легенда про киоск и на рынке, уж не с катанкой гаражной и сигаретами без акциза он?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 09:24

      1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-kvartiri-na-hreschatiku-pasazh-okremiy-vhd-IDQOZeA.html?reason=ip%7Clister Оце що,дійсно так погано???

    20 000 грн (500 дол/міс) за оренду великої квартири в центрі столиці, в культовому місці, на Пасажі.
    Frant
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    Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 09:47

      flyman написав:забиті вікна і оренда 117м2 на пасажі Хрещатика у моєму всесвіті не стикується із орендою кавалірки 15м2 за третину тої ціни у півгодинній пішій доступності ШРТ в районі Жулян
    реальная цена твоей кавалирки 1500 без ремонта и 3500 с ремонтом и техникой. Период окупаемости 200 аренд, если техника конечно новая, а не с олха.. единственный плюс много мебели и техники Туда не влезет, экономия на лицо. Комично, что в Буче/Тернополе такая же цена.

    Приятель снимает однушку на Оболони с новой техникой и ремонтом (первая аренда) за 7 тыс. Осенью хозяин предупредил, что с 2023 цена будет выше, но передумал поднимать (или не может решиться)
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:34

      vitaliian написав:
      flyman написав:забиті вікна і оренда 117м2 на пасажі Хрещатика у моєму всесвіті не стикується із орендою кавалірки 15м2 за третину тої ціни у півгодинній пішій доступності ШРТ в районі Жулян
    реальная цена твоей кавалирки 1500 без ремонта и 3500 с ремонтом и техникой. Период окупаемости 200 аренд, если техника конечно новая, а не с олха.. единственный плюс много мебели и техники Туда не влезет, экономия на лицо. Комично, что в Буче/Тернополе такая же цена.

    Приятель снимает однушку на Оболони с новой техникой и ремонтом (первая аренда) за 7 тыс. Осенью хозяин предупредил, что с 2023 цена будет выше, но передумал поднимать (или не может решиться)

    Бывший сослуживец по работе устроился на работу в Тернополе. Однушка с косметический жлобремонтом 6кг.
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