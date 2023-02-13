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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2354235523562357
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:51

  vitaliian написав:
  flyman написав:забиті вікна і оренда 117м2 на пасажі Хрещатика у моєму всесвіті не стикується із орендою кавалірки 15м2 за третину тої ціни у півгодинній пішій доступності ШРТ в районі Жулян
реальная цена твоей кавалирки 1500 без ремонта и 3500 с ремонтом и техникой. Период окупаемости 200 аренд, если техника конечно новая, а не с олха.. единственный плюс много мебели и техники Туда не влезет, экономия на лицо. Комично, что в Буче/Тернополе такая же цена.

Приятель снимает однушку на Оболони с новой техникой и ремонтом (первая аренда) за 7 тыс. Осенью хозяин предупредил, что с 2023 цена будет выше, но передумал поднимать (или не может решиться)

1500 грн - це підселення вна ліжкомісце,
2000 грн - окрема кімната в общазі/квартирі вна іпенях,
3000 грн - окрема гостинка/квартира, на кшталт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/makarenka-1-kmnatna-IDNbuek.html

хіба в модних МОПах Ірпеня тотальне зубожіння, як і в лампових хрущах КРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:15

  flyman написав:хіба в модних МОПах Ірпеня тотальне зубожіння, як і в лампових хрущах КРЖН
при чем тут зубожиння, что твоя кавалирка, что хрущ рядом для арендатора жильё эконом класса.

Арендатора эконом класса интересует цена/локация/состояние/какая нибудь техника.Ничего сверху этого ты ему впарить не сможешь. Эмалированная советская мойка или черная гранитная на цену не влияют. Он всегда тебе скажет, что кроме коврика на полу ему ничего не надо.

Поэтому между сегментами койкоместо/ отдельная комната/ зарыганая гостинка/ кавалирка в частном секторе полчаса до метро ступень перехода 500 грн.

Зубожиння не при чем, в эконом классе ищут подешевле и именно 500 грн та сумма которую скрепя зубами, готовы переплатить за дополнительный комфорт.

Арендатор же думает что это он тебя содержит, что кавалирки раздавались бесплатно уже с ремонтом, а он просто не успел. О том что ты дерешь с него 3 шкуры, по сравнению с койкоместом в общаге.

Я тебе поэтому говорил, не ныряй ты в эконом сегмент, там одни бомжи, для которых 500 грн космическая сумма. Вдобавок тебе будут вечно ныть, подожди с оплатой или где то есть койка дешевле.

Нырни в коммерцию, там люди с помощью твоего помещения делают деньги и не ноют что за углом такая же на 500 грн дешевле.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 лют, 2023 12:28, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:38

  vitaliian написав:
  flyman написав:хіба в модних МОПах Ірпеня тотальне зубожіння, як і в лампових хрущах КРЖН
при чем тут зубожиння, что твоя кавалирка, что хрущ рядом для арендатора жильё эконом класса.

Арендатора эконом класса интересует цена/локация/состояние/какая нибудь техника.Ничего сверху этого ты ему впарить не сможешь. Эмалированная советская мойка или черная гранитная на цену не влияют. Он всегда тебе скажет, что кроме коврика на полу ему ничего не надо.

Поэтому между сегментами койкоместо/ отдельная комната/ зарыганая гостинка/ кавалирка в частном секторе полчаса до метро ступень перехода 500 грн.

Зубожиння не при чем, в эконом классе ищут подешевле и именно 500 грн та сумма которую скрепя зубами, готовы переплатить за дополнительный комфорт.

Арендатор же думает что это он тебя содержит, что кавалирки раздавались бесплатно уже с ремонтом, а он просто не успел. О том что ты дерешь с него 3 шкуры, по сравнению с койкоместом в общаге.

Я тебе поэтому говорил, не ныряй ты в эконом сегмент, там одни бомжи, для которых 500 грн космическая сумма. Вдобавок тебе будут вечно ныть, подожди с оплатой или где то есть койка дешевле.

Нырни в коммерцию, там люди с помощью твоего помещения делают деньги и не ноют что за углом такая же на 500 грн дешевле.

Щось ти стрибаєш з теми на тему.
Почали, що оренда на пасажі Хрещатика 117 м2 за ціну трьох каваілрок 15 м2 в пішій доступності до метро. Резонно було питання, чи тепер ринкова ціна на пасажі 117 м2 рівна ціні 3х кавалірок з ремонтом.

А ти тепер перестрибнув на бомж сегмент оренди із заключним акордом що треба пірнути у оренду комерції, там жир.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:41

  flyman написав:Щось ти стрибаєш з теми на тему.
Почали, що оренда на пасажі Хрещатика 117 м2 за ціну трьох каваілрок 15 м2 в пішій доступності до метро. Резонно було питання, чи тепер ринкова ціна на пасажі 117 м2 рівна ціні 3х кавалірок з ремонтом
да да Хрещатик, цена которого в 10 раз выше твоих конурок, по аренде обвалился вдвое, а твои кавалирки столько же и стоят как до войны. Потому что койкоместо 1,5тыс. Логика и немного веры. Вера наше всьо.

Не упало то, что и так лежало, типа койкоместа, там некуда падать. Их как сдавали так и сдают за стакан риса. Все остальное рухнуло на 30-50% соответственно интервалы между сегментами тоже сильно сократились. Если переплатить 500-1000 грн можно найти жильё классом выше и в лучшей локации..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:Щось ти стрибаєш з теми на тему.
Почали, що оренда на пасажі Хрещатика 117 м2 за ціну трьох каваілрок 15 м2 в пішій доступності до метро. Резонно було питання, чи тепер ринкова ціна на пасажі 117 м2 рівна ціні 3х кавалірок з ремонтом
да да Хрещатик, цена которого в 10 раз выше твоих конурок, по аренде обвалился вдвое, а твои кавалирки столько же и стоят как до войны. Потому что койкоместо 1,5тыс. Логика и немного веры. Вера наше всьо.

Не упало то, что и так лежало, типа койкоместа, там некуда падать. Их как сдавали так и сдают за стакан риса. Все остальное рухнуло на 30-50% соответственно интервалы между сегментами тоже сильно сократились. Если переплатить 500-1000 грн можно найти жильё классом выше и в лучшей локации..

мені теж здається підозрілим оренда за 117 м2 на пасажі Хрещатика, майже в ціну трьох кавалірок по 15 м2, і менше чотирьох.

як ти думаєш, скільки ліжко-місць по 1500 грн можна розмістити на 117 м2.,
чи можна здавати по 2000 за ліжко місце, тому що Хрещатик?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:55

  flyman написав:мені теж здається підозрілим оренда за 117 м2 на Пасажі Хрещатика

Ти взагалі там бував, хоча би раз в житті?
Взяв би Лисицю Алісу, сіли би в маршрутку, чи на її електросамокат, чухнули би, подивились. І зрозуміли би, яка повинна бути ціна.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:58

  flyman написав:як ти думаєш, скільки ліжко-місць по 1500 грн можна розмістити на 117 м2.,
чи можна здавати по 2000 за ліжко місце, тому що Хрещатик?

117/2=58 если штабелями. И натянуть сверху канаты, чтобы по ним передвигались к своим местам и к выходу.
vitaliian
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