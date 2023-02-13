Додано: Пон 13 лют, 2023 12:15

flyman написав: хіба в модних МОПах Ірпеня тотальне зубожіння, як і в лампових хрущах КРЖН хіба в модних МОПах Ірпеня тотальне зубожіння, як і в лампових хрущах КРЖН

при чем тут зубожиння, что твоя кавалирка, что хрущ рядом для арендатора жильё эконом класса.Арендатора эконом класса интересует цена/локация/состояние/какая нибудь техника.Ничего сверху этого ты ему впарить не сможешь. Эмалированная советская мойка или черная гранитная на цену не влияют. Он всегда тебе скажет, что кроме коврика на полу ему ничего не надо.Поэтому между сегментами койкоместо/ отдельная комната/ зарыганая гостинка/ кавалирка в частном секторе полчаса до метро ступень перехода 500 грн.Зубожиння не при чем, в эконом классе ищут подешевле и именно 500 грн та сумма которую скрепя зубами, готовы переплатить за дополнительный комфорт.Арендатор же думает что это он тебя содержит, что кавалирки раздавались бесплатно уже с ремонтом, а он просто не успел. О том что ты дерешь с него 3 шкуры, по сравнению с койкоместом в общаге.Я тебе поэтому говорил, не ныряй ты в эконом сегмент, там одни бомжи, для которых 500 грн космическая сумма. Вдобавок тебе будут вечно ныть, подожди с оплатой или где то есть койка дешевле.Нырни в коммерцию, там люди с помощью твоего помещения делают деньги и не ноют что за углом такая же на 500 грн дешевле.