Додано: Сер 15 лют, 2023 08:27

Трохи офіційної статистики: в Україні дорожчає вартість оренди 1-кімнатних квартир. За даними Державна служба статистики України, за перший місяць 2023 року середня вартість такої послуги зросла в цілому по країні майже на 300 грн - з 5698 до 5993 грн.

Але якщо подивитись на динаміку та напрямок цін в розрізі регіонів, то картина виходить дещо інша:

💵 так, в Києві за перший місяць року було зафіксовано падіння середньої вартості оренди 1-кімнатної квартири майже на 200 грн - з 7636 до 7438 грн;

💵 в Київській області за місяць ціна практично не змінилась: в грудні 2022 року вона становила 4066 грн, а в січні - 4053 грн;

💵 у Львівській області ціна теж залишалась більш-менш стабільною - 10976 грн у грудні та 10995 грн у січні;

💵 така сама картина і в Івано-Франківській області - вже декілька місяців середня ціна оренди «однушки» залишається на рівні 4794 грн;

💵 а ось у Закарпатській області ціни дійсно рвонули угору. Тут зафіксовано подорожчання орендних ставок майже на 50% - з 8705 грн у грудні до 13123 у січні.

Невелике підвищення ціни на оренду за перший місяць року було зафіксовано у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській,Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях країни. В інших областях середні ціни залишались стабільними або трохи знизились.



Мне вот инетересно, когда можно біло снять квартиру в Киеве дешевле 200 дол.

2001-2002 ?

Я после кризиса 2008 платил 300 с звостиком дол. за однуху на Венике в полуубитом состоянии