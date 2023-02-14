Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:хіба в модних МОПах Ірпеня тотальне зубожіння, як і в лампових хрущах КРЖН
при чем тут зубожиння, что твоя кавалирка, что хрущ рядом для арендатора жильё эконом класса.
Арендатора эконом класса интересует цена/локация/состояние/какая нибудь техника.Ничего сверху этого ты ему впарить не сможешь. Эмалированная советская мойка или черная гранитная на цену не влияют. Он всегда тебе скажет, что кроме коврика на полу ему ничего не надо.
Поэтому между сегментами койкоместо/ отдельная комната/ зарыганая гостинка/ кавалирка в частном секторе полчаса до метро ступень перехода 500 грн.
Зубожиння не при чем, в эконом классе ищут подешевле и именно 500 грн та сумма которую скрепя зубами, готовы переплатить за дополнительный комфорт.
Арендатор же думает что это он тебя содержит, что кавалирки раздавались бесплатно уже с ремонтом, а он просто не успел. О том что ты дерешь с него 3 шкуры, по сравнению с койкоместом в общаге.
Я тебе поэтому говорил, не ныряй ты в эконом сегмент, там одни бомжи, для которых 500 грн космическая сумма. Вдобавок тебе будут вечно ныть, подожди с оплатой или где то есть койка дешевле.
Нырни в коммерцию, там люди с помощью твоего помещения делают деньги и не ноют что за углом такая же на 500 грн дешевле.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 лют, 2023 12:28, всього редагувалось 7 разів.
flyman написав:хіба в модних МОПах Ірпеня тотальне зубожіння, як і в лампових хрущах КРЖН
при чем тут зубожиння, что твоя кавалирка, что хрущ рядом для арендатора жильё эконом класса.
Арендатора эконом класса интересует цена/локация/состояние/какая нибудь техника.Ничего сверху этого ты ему впарить не сможешь. Эмалированная советская мойка или черная гранитная на цену не влияют. Он всегда тебе скажет, что кроме коврика на полу ему ничего не надо.
Поэтому между сегментами койкоместо/ отдельная комната/ зарыганая гостинка/ кавалирка в частном секторе полчаса до метро ступень перехода 500 грн.
Зубожиння не при чем, в эконом классе ищут подешевле и именно 500 грн та сумма которую скрепя зубами, готовы переплатить за дополнительный комфорт.
Арендатор же думает что это он тебя содержит, что кавалирки раздавались бесплатно уже с ремонтом, а он просто не успел. О том что ты дерешь с него 3 шкуры, по сравнению с койкоместом в общаге.
Я тебе поэтому говорил, не ныряй ты в эконом сегмент, там одни бомжи, для которых 500 грн космическая сумма. Вдобавок тебе будут вечно ныть, подожди с оплатой или где то есть койка дешевле.
Нырни в коммерцию, там люди с помощью твоего помещения делают деньги и не ноют что за углом такая же на 500 грн дешевле.
Щось ти стрибаєш з теми на тему. Почали, що оренда на пасажі Хрещатика 117 м2 за ціну трьох каваілрок 15 м2 в пішій доступності до метро. Резонно було питання, чи тепер ринкова ціна на пасажі 117 м2 рівна ціні 3х кавалірок з ремонтом.
А ти тепер перестрибнув на бомж сегмент оренди із заключним акордом що треба пірнути у оренду комерції, там жир.
flyman написав:Щось ти стрибаєш з теми на тему. Почали, що оренда на пасажі Хрещатика 117 м2 за ціну трьох каваілрок 15 м2 в пішій доступності до метро. Резонно було питання, чи тепер ринкова ціна на пасажі 117 м2 рівна ціні 3х кавалірок з ремонтом
да да Хрещатик, цена которого в 10 раз выше твоих конурок, по аренде обвалился вдвое, а твои кавалирки столько же и стоят как до войны. Потому что койкоместо 1,5тыс. Логика и немного веры. Вера наше всьо.
Не упало то, что и так лежало, типа койкоместа, там некуда падать. Их как сдавали так и сдают за стакан риса. Все остальное рухнуло на 30-50% соответственно интервалы между сегментами тоже сильно сократились. Если переплатить 500-1000 грн можно найти жильё классом выше и в лучшей локации..
flyman написав:Щось ти стрибаєш з теми на тему. Почали, що оренда на пасажі Хрещатика 117 м2 за ціну трьох каваілрок 15 м2 в пішій доступності до метро. Резонно було питання, чи тепер ринкова ціна на пасажі 117 м2 рівна ціні 3х кавалірок з ремонтом
да да Хрещатик, цена которого в 10 раз выше твоих конурок, по аренде обвалился вдвое, а твои кавалирки столько же и стоят как до войны. Потому что койкоместо 1,5тыс. Логика и немного веры. Вера наше всьо.
Не упало то, что и так лежало, типа койкоместа, там некуда падать. Их как сдавали так и сдают за стакан риса. Все остальное рухнуло на 30-50% соответственно интервалы между сегментами тоже сильно сократились. Если переплатить 500-1000 грн можно найти жильё классом выше и в лучшей локации..
Трохи офіційної статистики: в Україні дорожчає вартість оренди 1-кімнатних квартир. За даними Державна служба статистики України, за перший місяць 2023 року середня вартість такої послуги зросла в цілому по країні майже на 300 грн - з 5698 до 5993 грн. Але якщо подивитись на динаміку та напрямок цін в розрізі регіонів, то картина виходить дещо інша: 💵 так, в Києві за перший місяць року було зафіксовано падіння середньої вартості оренди 1-кімнатної квартири майже на 200 грн - з 7636 до 7438 грн; 💵 в Київській області за місяць ціна практично не змінилась: в грудні 2022 року вона становила 4066 грн, а в січні - 4053 грн; 💵 у Львівській області ціна теж залишалась більш-менш стабільною - 10976 грн у грудні та 10995 грн у січні; 💵 така сама картина і в Івано-Франківській області - вже декілька місяців середня ціна оренди «однушки» залишається на рівні 4794 грн; 💵 а ось у Закарпатській області ціни дійсно рвонули угору. Тут зафіксовано подорожчання орендних ставок майже на 50% - з 8705 грн у грудні до 13123 у січні. Невелике підвищення ціни на оренду за перший місяць року було зафіксовано у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській,Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях країни. В інших областях середні ціни залишались стабільними або трохи знизились.
Мне вот инетересно, когда можно біло снять квартиру в Киеве дешевле 200 дол. 2001-2002 ? Я после кризиса 2008 платил 300 с звостиком дол. за однуху на Венике в полуубитом состоянии
Хомякоид написав:Трохи офіційної статистики: в Україні дорожчає вартість оренди 1-кімнатних квартир. За даними Державна служба статистики України, за перший місяць 2023 року середня вартість такої послуги зросла в цілому по країні майже на 300 грн - з 5698 до 5993 грн. Але якщо подивитись на динаміку та напрямок цін в розрізі регіонів, то картина виходить дещо інша: 💵 так, в Києві за перший місяць року було зафіксовано падіння середньої вартості оренди 1-кімнатної квартири майже на 200 грн - з 7636 до 7438 грн; 💵 в Київській області за місяць ціна практично не змінилась: в грудні 2022 року вона становила 4066 грн, а в січні - 4053 грн; 💵 у Львівській області ціна теж залишалась більш-менш стабільною - 10976 грн у грудні та 10995 грн у січні; 💵 така сама картина і в Івано-Франківській області - вже декілька місяців середня ціна оренди «однушки» залишається на рівні 4794 грн; 💵 а ось у Закарпатській області ціни дійсно рвонули угору. Тут зафіксовано подорожчання орендних ставок майже на 50% - з 8705 грн у грудні до 13123 у січні. Невелике підвищення ціни на оренду за перший місяць року було зафіксовано у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській,Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях країни. В інших областях середні ціни залишались стабільними або трохи знизились.
Мне вот инетересно, когда можно біло снять квартиру в Киеве дешевле 200 дол. 2001-2002 ? Я после кризиса 2008 платил 300 с звостиком дол. за однуху на Венике в полуубитом состоянии
згідно правила 100 оренд, ціни КРЖН прямують до 20Куе за 1к, хай і на Вінику
vitaliian написав:flyman это правило давно не 100 а 200. Ты как с луны упал. Я когда покупал коммерцию 130 аренд уже мне казалось Джек потом.
200 оренд це при ставках ФРС та ЄЦБ біля нуля, коли розкидають з гелікоптера нікомунепотрібніи а коли піднімають банки %% ставки, то повертаємося до правила 100 оренд. І оренда 2000..2500 грн. кімнат ціною $6K..$7К тому свідки.
vitaliian написав:flyman это правило давно не 100 а 200. Ты как с луны упал. Я когда покупал коммерцию 130 аренд уже мне казалось Джек потом.
200 оренд це при ставках ФРС та ЄЦБ біля нуля, коли розкидають з гелікоптера нікомунепотрібніи а коли піднімають банки %% ставки, то повертаємося до правила 100 оренд. І оренда 2000..2500 грн. кімнат ціною $6K..$7К тому свідки.
Какой ты смешной. У комнат другое ценообразование. Не может просроченное с запахом мясо стоить столько же, как свежее. А ты наоборот удивляешься афигенному дисконту.
Комната это общие (неизвестно с кем) санузел и кухня. Может там бабушка в соседней сумасшедшая живёт, которая ночью срет в чужие кастрюли или мимо унитаза? Или варит дохлых кошек на общей с тобой кухне.
Имхо комната вообще не недвижимость, продавая её человек продает тебе свои коммунальные проблемы. Какое счастье что дёшево, купи несколько.