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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2355235623572358
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:55

  Damien написав:
  vitaliian написав:flyman это правило давно не 100 а 200. Ты как с луны упал. Я когда покупал коммерцию 130 аренд уже мне казались Джек потом.

Сложно применить правило 200 аренд на жилье, ибо за эти годы уже и ремонт надо сделать капитальный(а может и не один). И простоев много за 17 лет

Оно условное, как индекс биг мака. Один делает ремонт за 2куе, другой за 20куе. Один квартиран живёт 10 лет, другой убивает за 3 месяца квартиру и съезжает на другую. Как к ним применить какое то общее правило?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:46

  vitaliian написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:flyman это правило давно не 100 а 200. Ты как с луны упал. Я когда покупал коммерцию 130 аренд уже мне казались Джек потом.

Сложно применить правило 200 аренд на жилье, ибо за эти годы уже и ремонт надо сделать капитальный(а может и не один). И простоев много за 17 лет

Оно условное, как индекс биг мака. Один делает ремонт за 2куе, другой за 20куе. Один квартиран живёт 10 лет, другой убивает за 3 месяца квартиру и съезжает на другую. Как к ним применить какое то общее правило?

як, як?
берем ціну за яку продають і аналогічних що здають в оренду,
ділим перше на друге, і отримуєм, напр. оренда 2000 грн, продажа $6К
6000 * ПА40 / 2000 = 120
а якщо оренда 2500 грн, продажа $6К
6000 * ПА40 / 2500 = 96
flyman
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