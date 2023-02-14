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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 12:55
Damien написав: vitaliian написав:flyman
это правило давно не 100 а 200. Ты как с луны упал. Я когда покупал коммерцию 130 аренд уже мне казались Джек потом.
Сложно применить правило 200 аренд на жилье, ибо за эти годы уже и ремонт надо сделать капитальный(а может и не один). И простоев много за 17 лет
Оно условное, как индекс биг мака. Один делает ремонт за 2куе, другой за 20куе. Один квартиран живёт 10 лет, другой убивает за 3 месяца квартиру и съезжает на другую. Как к ним применить какое то общее правило?
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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:46
vitaliian написав: Damien написав: vitaliian написав:flyman
это правило давно не 100 а 200. Ты как с луны упал. Я когда покупал коммерцию 130 аренд уже мне казались Джек потом.
Сложно применить правило 200 аренд на жилье, ибо за эти годы уже и ремонт надо сделать капитальный(а может и не один). И простоев много за 17 лет
Оно условное, как индекс биг мака. Один делает ремонт за 2куе, другой за 20куе. Один квартиран живёт 10 лет, другой убивает за 3 месяца квартиру и съезжает на другую. Как к ним применить какое то общее правило?
як, як?
берем ціну за яку продають і аналогічних що здають в оренду,
ділим перше на друге, і отримуєм, напр. оренда 2000 грн, продажа $6К
6000 * ПА40 / 2000 = 120
а якщо оренда 2500 грн, продажа $6К
6000 * ПА40 / 2500 = 96
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flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 13:50
flyman тебя заклинило на цене комнаты. Повторю ещё раз в комплекте идёт сумашедшая соседка, которая ни за что не платит и любит какать на кухне. Остальные соседи должны платить за неё, иначе свет, газ и воду вырубят всем. Свет можно вырубить только ей, тогда она начнет палить керосин и жечь свечи, топить буржуйку. Лучше заплатить, чтобы она это не делала.
Любой кто твою комнату арендует, съедет на 2й день. Соседка поднимет или снижает доходность актива? В твоей формуле есть соответствующий поправочный коэффициент? Ты точно айтишник?
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:00
vitaliian написав:flyman
тебя заклинило на цене комнаты. Повторю ещё раз в комплекте идёт сумашедшая соседка, которая ни за что не платит и любит какать на кухне. Остальные соседи должны платить за неё, иначе свет, газ и воду вырубят всем. Свет можно вырубить только ей, тогда она начнет палить керосин и жечь свечи, топить буржуйку. Лучше заплатить, чтобы она это не делала.
Любой кто твою комнату арендует, съедет на 2й день. Соседка поднимет или снижает доходность актива? В твоей формуле есть соответствующий поправочный коэффициент? Ты точно айтишник?
ризики володіння нерухомістю ніхто не відміняв, як і північного сусіда
тебе якась гіпотетична бабка напрягає. а може там дєдка, або жучка?
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flyman
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:04
flyman написав:
ризики володіння нерухомістю ніхто не відміняв
В своей кухне ты можешь запретить срать. А в общей нет. Где меньше прав там и цена ниже. Пипец инфа для ддетского сада
Цена комнаты скорее отображает степень проблем с соседями и коммуникациями, чем рынок недвижимости.
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vitaliian
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