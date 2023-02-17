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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2355235623572358
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:55

  Damien написав:
  vitaliian написав:flyman это правило давно не 100 а 200. Ты как с луны упал. Я когда покупал коммерцию 130 аренд уже мне казались Джек потом.

Сложно применить правило 200 аренд на жилье, ибо за эти годы уже и ремонт надо сделать капитальный(а может и не один). И простоев много за 17 лет

Оно условное, как индекс биг мака. Один делает ремонт за 2куе, другой за 20куе. Один квартиран живёт 10 лет, другой убивает за 3 месяца квартиру и съезжает на другую. Как к ним применить какое то общее правило?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:46

  vitaliian написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:flyman это правило давно не 100 а 200. Ты как с луны упал. Я когда покупал коммерцию 130 аренд уже мне казались Джек потом.

Сложно применить правило 200 аренд на жилье, ибо за эти годы уже и ремонт надо сделать капитальный(а может и не один). И простоев много за 17 лет

Оно условное, как индекс биг мака. Один делает ремонт за 2куе, другой за 20куе. Один квартиран живёт 10 лет, другой убивает за 3 месяца квартиру и съезжает на другую. Как к ним применить какое то общее правило?

як, як?
берем ціну за яку продають і аналогічних що здають в оренду,
ділим перше на друге, і отримуєм, напр. оренда 2000 грн, продажа $6К
6000 * ПА40 / 2000 = 120
а якщо оренда 2500 грн, продажа $6К
6000 * ПА40 / 2500 = 96
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:50

flyman тебя заклинило на цене комнаты. Повторю ещё раз в комплекте идёт сумашедшая соседка, которая ни за что не платит и любит какать на кухне. Остальные соседи должны платить за неё, иначе свет, газ и воду вырубят всем. Свет можно вырубить только ей, тогда она начнет палить керосин и жечь свечи, топить буржуйку. Лучше заплатить, чтобы она это не делала.

Любой кто твою комнату арендует, съедет на 2й день. Соседка поднимет или снижает доходность актива? В твоей формуле есть соответствующий поправочный коэффициент? Ты точно айтишник?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:00

  vitaliian написав:flyman тебя заклинило на цене комнаты. Повторю ещё раз в комплекте идёт сумашедшая соседка, которая ни за что не платит и любит какать на кухне. Остальные соседи должны платить за неё, иначе свет, газ и воду вырубят всем. Свет можно вырубить только ей, тогда она начнет палить керосин и жечь свечи, топить буржуйку. Лучше заплатить, чтобы она это не делала.

Любой кто твою комнату арендует, съедет на 2й день. Соседка поднимет или снижает доходность актива? В твоей формуле есть соответствующий поправочный коэффициент? Ты точно айтишник?

ризики володіння нерухомістю ніхто не відміняв, як і північного сусіда
тебе якась гіпотетична бабка напрягає. а може там дєдка, або жучка?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:04

  flyman написав:ризики володіння нерухомістю ніхто не відміняв


В своей кухне ты можешь запретить срать. А в общей нет. Где меньше прав там и цена ниже. Пипец инфа для детского сада на фин.форуме.


Цена комнаты скорее отображает степень проблем с соседями и коммуникациями, чем рынок недвижимости.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 01:52

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Надо Андрею просто пройти путь от теории к практике
Распечатать клетчатую сумку "Design 94-stile"
Достать оттудова две-три пачки синих или хрен с ними, с печатями
Собрать пул комнат с доходностью 90-110 аренд, варьируя их как "с горшком в карцере-общим очком на барак", "кухня на 10 плит 65года на этаж-кухня на три плиты 52года на барак", "трупный запах только в конце коридора-вонь уже на подходе к воротам барака" и т.д.
А потом лет через ... отчитаться о достигнутых успехах и как отрос капитал и как на % от вложенного елись котлеты в столовой номер 8 треста "Сантехстройговняж"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 08:40

  барабашов написав:А потом лет через ... отчитаться о достигнутых успехах и как отрос капитал
слишком сложно, достаточно прийти на просмотр и оценить воочию, как отрос капитал у владельца комнаты за период владения. Попутно можно спросить "братан зачем золотую курицу продаешь"? И снять реакцию, (догадается он что речь о комнате или нет)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:30

flyman на Закарпаттi сезон + всі хто може поїхати від обстрілів - поїхали туди, де максимально спокійно :(
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