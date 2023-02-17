|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:34
Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3005
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:41
flyman написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
Знайшов убиту трьоху під оренду в стані після винесеної бабушки у самому центровому центрі обл. центра всього 2000 грн. плюс комуналь. Власники десь за кордоном.
Як думаєте, це тренд чи частковий випадок?
давай ссылку блин посмотрим кого там вынесли
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16880
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2112 раз.
- Подякували: 2995 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:44
барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
Мне кажется Чабаны не пострадают. Там очень мало недвижимости и постоянный спрос.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41909
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:53
airmax78 написав: барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
Мне кажется Чабаны не пострадают. Там очень мало недвижимости и постоянный спрос.
1К в Чабанах скиро обгонит по цене 5К на Крещатике в доме со звездой?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3005
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:11
барабашов написав:
1К в Чабанах скиро обгонит по цене 5К на Крещатике в доме со звездой?
вы ещё чему то удивляетесь?)
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16880
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2112 раз.
- Подякували: 2995 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|6688
|6360141
|
П'ят 17 лют, 2023 13:01
akurt
|
|107405
|26447027
|
П'ят 17 лют, 2023 12:29
flyman
|
|1177
|5215374
|
|