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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2356235723582359
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:34

  Хомякоид написав:Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.

Похоже аренда свалилась в пике.

За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:41

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.

Похоже аренда свалилась в пике.

Знайшов убиту трьоху під оренду в стані після винесеної бабушки у самому центровому центрі обл. центра всього 2000 грн. плюс комуналь. Власники десь за кордоном.
Як думаєте, це тренд чи частковий випадок?
давай ссылку блин посмотрим кого там вынесли
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:44

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.

Похоже аренда свалилась в пике.

За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?

Мне кажется Чабаны не пострадают. Там очень мало недвижимости и постоянный спрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:53

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.

Похоже аренда свалилась в пике.

За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?

Мне кажется Чабаны не пострадают. Там очень мало недвижимости и постоянный спрос.

1К в Чабанах скиро обгонит по цене 5К на Крещатике в доме со звездой?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:11

  барабашов написав:1К в Чабанах скиро обгонит по цене 5К на Крещатике в доме со звездой?
вы ещё чему то удивляетесь?)
vitaliian
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Повідомлень: 16880
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  #<1 ... 2356235723582359
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