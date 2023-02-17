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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:34
Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
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барабашов
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:41
flyman написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
Знайшов убиту трьоху під оренду в стані після винесеної бабушки у самому центровому центрі обл. центра всього 2000 грн. плюс комуналь. Власники десь за кордоном.
Як думаєте, це тренд чи частковий випадок?
давай ссылку блин посмотрим кого там вынесли
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:44
барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
Мне кажется Чабаны не пострадают. Там очень мало недвижимости и постоянный спрос.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:53
airmax78 написав: барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
Мне кажется Чабаны не пострадают. Там очень мало недвижимости и постоянный спрос.
1К в Чабанах скиро обгонит по цене 5К на Крещатике в доме со звездой?
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барабашов
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:11
барабашов написав:
1К в Чабанах скиро обгонит по цене 5К на Крещатике в доме со звездой?
вы ещё чему то удивляетесь?)
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:33
барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
ХЗ я уже далек там от ценообразования.
Пока платят 7 тіс. про что я раньше писал на форуме.
Дальше не удивлюсь не чему.
Что то мне показалась реакция немного нервной на мой пост
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:48
vitaliian написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
Знайшов убиту трьоху під оренду в стані після винесеної бабушки у самому центровому центрі обл. центра всього 2000 грн. плюс комуналь. Власники десь за кордоном.
Як думаєте, це тренд чи частковий випадок?
давай ссылку блин посмотрим кого там вынесли
та нє, хіба тільки після лічного просмотра, не хочу создавать ажіотаж і конкуренцію
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flyman
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:03
Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
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барабашов
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:07
flyman написав:
та нє, хіба тільки після лічного просмотра, не хочу создавать ажіотаж і конкуренцію
оу, к брошенным кавалерам ты уже и гадюшники арендуешь, да конкуренция будет большая, уже вижу эту очередь.
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vitaliian
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:18
барабашов написав:Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
У Респекта "нетипичный сегмент"(с).
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