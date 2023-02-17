|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:18
барабашов написав:Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
На бабалонской набережной, квартира на сайтах от собственника, больше никто не предлагает.
Не моя хата, больше инфо не имею.
Думаю в том месте до войні біло дол.400.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2154
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2635 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:39
vitaliian написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
Знайшов убиту трьоху під оренду в стані після винесеної бабушки у самому центровому центрі обл. центра всього 2000 грн. плюс комуналь. Власники десь за кордоном.
Як думаєте, це тренд чи частковий випадок?
давай ссылку блин посмотрим кого там вынесли
любители .овнеца активизировались
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 889 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:43
Хомякоид написав:
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
барабашов написав:Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ. На бабалонской набережной
, квартира на сайтах от собственника, больше никто не предлагает.
Не моя хата, больше инфо не имею
. Думаю
в том месте до войні біло дол.400.
уровень местного "эксперта" ушел на левел отрицательных значений
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 889 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:11
Прохожий написав:
Хомякоид написав:
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
барабашов написав:Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ. На бабалонской набережной
, квартира на сайтах от собственника, больше никто не предлагает.
Не моя хата, больше инфо не имею
. Думаю
в том месте до войні біло дол.400.
уровень местного "эксперта" ушел на левел отрицательных значений
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.
По делу есть что сказать ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2154
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2635 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6690
|6360860
|
П'ят 17 лют, 2023 16:05
akurt
|
|107405
|26448754
|
П'ят 17 лют, 2023 12:29
flyman
|
|1177
|5215889
|
|