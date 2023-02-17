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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:44
барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
Мне кажется Чабаны не пострадают. Там очень мало недвижимости и постоянный спрос.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 12:53
airmax78 написав: барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
Мне кажется Чабаны не пострадают. Там очень мало недвижимости и постоянный спрос.
1К в Чабанах скиро обгонит по цене 5К на Крещатике в доме со звездой?
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барабашов
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:11
барабашов написав:
1К в Чабанах скиро обгонит по цене 5К на Крещатике в доме со звездой?
вы ещё чему то удивляетесь?)
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:33
барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
ХЗ я уже далек там от ценообразования.
Пока платят 7 тіс. про что я раньше писал на форуме.
Дальше не удивлюсь не чему.
Что то мне показалась реакция немного нервной на мой пост
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:03
Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
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барабашов
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:18
барабашов написав:Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
У Респекта "нетипичный сегмент"(с).
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:18
барабашов написав:Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
На бабалонской набережной, квартира на сайтах от собственника, больше никто не предлагает.
Не моя хата, больше инфо не имею.
Думаю в том месте до войні біло дол.400.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:43
Хомякоид написав:
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
барабашов написав:Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ. На бабалонской набережной
, квартира на сайтах от собственника, больше никто не предлагает.
Не моя хата, больше инфо не имею
. Думаю
в том месте до войні біло дол.400.
уровень местного "эксперта" ушел на левел отрицательных значений
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:11
Прохожий написав:
Хомякоид написав:
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
барабашов написав:Хомякоид
Нет вводных
Что за квартира, что за метро, сколько стоила год назад, куда посылают элитных арендаторов с зажатыми семью бумажками в руци, и есть ли комиссия со стороны бесконечных рыл на такой сладкий и жирный объект.
Свяжитесь с Респектом0,7 тут и аргументировано предложите ему за его однуху 10. Ведь она не слишком близка от метро. Ответ приведёте тут.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ. На бабалонской набережной
, квартира на сайтах от собственника, больше никто не предлагает.
Не моя хата, больше инфо не имею
. Думаю
в том месте до войні біло дол.400.
уровень местного "эксперта" ушел на левел отрицательных значений
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.
По делу есть что сказать ?
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Хомякоид
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:44
Хомякоид
Ситуация с арендаторами такая, что если они рассчитывают на шикарный ремонт за 7кгрн и топ-топ 200метров до метро то получат и обойки по 29грн с развалов Эпика семь лет назад, и плитку с тех же мусорников разного размера, и линолеум выдержанный эпохой застоя, а если захотят скроить и на залоге 146% и на рыловских, то им только бункер Флуя и сдавать, такие и потолок загадят и все виноваты у них будут
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барабашов
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