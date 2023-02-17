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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:51
барабашов написав:Хомякоид
Ситуация с арендаторами такая, что если они рассчитывают на шикарный ремонт за 7кгрн и топ-топ 200метров до метро то получат и обойки по 29грн с развалов Эпика семь лет назад, и плитку с тех же мусорников разного размера, и линолеум выдержанный эпохой застоя, а если захотят скроить и на залоге 146% и на рыловских, то им только бункер Флуя и сдавать, такие и потолок загадят и все виноваты у них будут
Ситуація з орендодатєлями така, шо якшо вони будуть задирать і задирать ціни, то люди - адже не в 19 столітті живемо - покинуть їхні дорогі халупки та попереїжджають всі масово в села, до родичів, або й просто на дешевші орендні об'єкти в інших містах. Добре ж, що є можливість працювати віддалено. (Ми щас не про касирів і т.д. фізичний труд - такі й раніше не могли знімати кватирки по 12-15 тисяч). І мусітимуть орєндодатєлі платити за опалення саменькі) Шо влітку заробили, те за опалення й заплатили. А ше й амортизацію відмінусувати... То вийде, що й в збиток пройшов рік)))
Ну, хто їм, цим баригам, дохтор.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:59
042013 написав: барабашов написав:Хомякоид
Ситуация с арендаторами такая, что если они рассчитывают на шикарный ремонт за 7кгрн и топ-топ 200метров до метро то получат и обойки по 29грн с развалов Эпика семь лет назад, и плитку с тех же мусорников разного размера, и линолеум выдержанный эпохой застоя, а если захотят скроить и на залоге 146% и на рыловских, то им только бункер Флуя и сдавать, такие и потолок загадят и все виноваты у них будут
Ситуація з орендодатєлями така, шо якшо вони будуть задирать і задирать ціни, то люди - адже не в 19 столітті живемо - покинуть їхні дорогі халупки та попереїжджають всі масово в села, до родичів, або й просто на дешевші орендні об'єкти в інших містах. Добре ж, що є можливість працювати віддалено. (Ми щас не про касирів і т.д. фізичний труд - такі й раніше не могли знімати кватирки по 12-15 тисяч). І мусітимуть орєндодатєлі платити за опалення саменькі) Шо влітку заробили, те за опалення й заплатили. А ше й амортизацію відмінусувати... То вийде, що й в збиток пройшов рік)))
Ну, хто їм, цим баригам, дохтор.
убита 3к в за 2000 грн. центрі обл.центра ЗУ з протікаючим унітазом і проблемами з газом зникла з олх за 1 добу після появи оголошення про оренду
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:05
flyman написав:
убита 3к в за 2000 грн. центрі обл.центра ЗУ з протікаючим унітазом і проблемами з газом зникла з олх за 1 добу після появи оголошення про оренду
Ну я ж про це й кажу. Попит з київських еліток переходить на облцентри, райцентри, містечка і села. А власники хоромів лишаться ні з чим. Того києвлянам треба понижати планку жадності.
хоча, конечно, 2000 грн за 3к - це просто рай. Трішки тут продешевив власник, дійсно. Унітаз же - вообше не проблема. Газ - це важно, да, но по ідеї фікситься газовою службою.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:16
Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.
По делу есть что сказать ?
Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.
ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега
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