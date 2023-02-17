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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:51

  барабашов написав:Хомякоид
Ситуация с арендаторами такая, что если они рассчитывают на шикарный ремонт за 7кгрн и топ-топ 200метров до метро то получат и обойки по 29грн с развалов Эпика семь лет назад, и плитку с тех же мусорников разного размера, и линолеум выдержанный эпохой застоя, а если захотят скроить и на залоге 146% и на рыловских, то им только бункер Флуя и сдавать, такие и потолок загадят и все виноваты у них будут


Ситуація з орендодатєлями така, шо якшо вони будуть задирать і задирать ціни, то люди - адже не в 19 столітті живемо - покинуть їхні дорогі халупки та попереїжджають всі масово в села, до родичів, або й просто на дешевші орендні об'єкти в інших містах. Добре ж, що є можливість працювати віддалено. (Ми щас не про касирів і т.д. фізичний труд - такі й раніше не могли знімати кватирки по 12-15 тисяч). І мусітимуть орєндодатєлі платити за опалення саменькі) Шо влітку заробили, те за опалення й заплатили. А ше й амортизацію відмінусувати... То вийде, що й в збиток пройшов рік)))

Ну, хто їм, цим баригам, дохтор.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:59

  042013 написав:
  барабашов написав:Хомякоид
Ситуация с арендаторами такая, что если они рассчитывают на шикарный ремонт за 7кгрн и топ-топ 200метров до метро то получат и обойки по 29грн с развалов Эпика семь лет назад, и плитку с тех же мусорников разного размера, и линолеум выдержанный эпохой застоя, а если захотят скроить и на залоге 146% и на рыловских, то им только бункер Флуя и сдавать, такие и потолок загадят и все виноваты у них будут


Ситуація з орендодатєлями така, шо якшо вони будуть задирать і задирать ціни, то люди - адже не в 19 столітті живемо - покинуть їхні дорогі халупки та попереїжджають всі масово в села, до родичів, або й просто на дешевші орендні об'єкти в інших містах. Добре ж, що є можливість працювати віддалено. (Ми щас не про касирів і т.д. фізичний труд - такі й раніше не могли знімати кватирки по 12-15 тисяч). І мусітимуть орєндодатєлі платити за опалення саменькі) Шо влітку заробили, те за опалення й заплатили. А ше й амортизацію відмінусувати... То вийде, що й в збиток пройшов рік)))

Ну, хто їм, цим баригам, дохтор.

убита 3к в за 2000 грн. центрі обл.центра ЗУ з протікаючим унітазом і проблемами з газом зникла з олх за 1 добу після появи оголошення про оренду
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:05

  flyman написав:убита 3к в за 2000 грн. центрі обл.центра ЗУ з протікаючим унітазом і проблемами з газом зникла з олх за 1 добу після появи оголошення про оренду

Ну я ж про це й кажу. Попит з київських еліток переходить на облцентри, райцентри, містечка і села. А власники хоромів лишаться ні з чим. Того києвлянам треба понижати планку жадності.

хоча, конечно, 2000 грн за 3к - це просто рай. Трішки тут продешевив власник, дійсно. Унітаз же - вообше не проблема. Газ - це важно, да, но по ідеї фікситься газовою службою.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:16

  Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.

По делу есть что сказать ?

Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.

ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:19

  042013 написав:
  flyman написав:убита 3к в за 2000 грн. центрі обл.центра ЗУ з протікаючим унітазом і проблемами з газом зникла з олх за 1 добу після появи оголошення про оренду

Ну я ж про це й кажу. Попит з київських еліток переходить на облцентри, райцентри, містечка і села. А власники хоромів лишаться ні з чим. Того києвлянам треба понижати планку жадності.

хоча, конечно, 2000 грн за 3к - це просто рай. Трішки тут продешевив власник, дійсно. Унітаз же - вообше не проблема. Газ - це важно, да, но по ідеї фікситься газовою службою.

Власники виїхали. І займатися всім тим перекладають на орендатора, в надії, що він за тим пригляне.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:20

такая?

  flyman написав:убита 3к в за 2000 грн. центрі обл.центра ЗУ з протікаючим унітазом і проблемами з газом зникла з олх за 1 добу після появи оголошення про оренду
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:34

  vitaliian написав:
  flyman написав:убита 3к в за 2000 грн. центрі обл.центра ЗУ з протікаючим унітазом і проблемами з газом зникла з олх за 1 добу після появи оголошення про оренду
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Майже вгадав.
Розглядаю варіант для резервної хази, коли пропадає світло та інтернет на районі, щоб короткими перебіжками перебратися і підключити нотбук в резетку та в роутер.
Щось на кшталт оточення кавалірками, тільки уже не Києва.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 01:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Представляю какую даму молодык приведёт в данные апартаменты для спаривания в случае "играй гормона", то есть минимум трижды в неделю
Это будет типичная инстасамка с рабочего района Кемерова или Читы/Улан-Удэ в труханах с четырьмя коричневыми полосками(зад/перед-снаружи/внутри) и любящая перед спариванием бахнуть не только пару шейков, но и катанку разбавленную духами "Маськва"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 01:56

  zerocool написав:
  Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.

По делу есть что сказать ?

Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.

ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега


постоянно вижу 2-3-4 предложения от Оболонский 14буква до иорданской, все те же 6-7500, да, внутри "от бабушки, но все чисто", но есть вся техника
за набережную, если виден Днепр, подороже нужно
но в целом пока EUR 400 и около дают в Германиях, ловить в Киеве нечего, все туда едут
cohan
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