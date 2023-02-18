cohan написав:zerocool написав:
Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.
ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега
постоянно вижу 2-3-4 предложения от Оболонский 14буква до иорданской, все те же 6-7500, да, внутри "от бабушки, но все чисто", но есть вся техника
за набережную, если виден Днепр, подороже нужно
но в целом пока EUR 400 и около дают в Германиях, ловить в Киеве нечего, все туда едут
Я вам так скажу, в Германиях даже без язіка можно спокойно устроиться на завод или на что-то подобное за 1500 и больше чистіми.
После вступления Украині в ЕС половина народа здріснет за длиннім евро, много киевских хрущей будет стоять покинутіми. Если кто то снимет за комуналь то будет невероятная удача