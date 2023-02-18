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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2358235923602361
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 06:58

  cohan написав:
  zerocool написав:
  Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.

По делу есть что сказать ?

Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.

ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега


постоянно вижу 2-3-4 предложения от Оболонский 14буква до иорданской, все те же 6-7500, да, внутри "от бабушки, но все чисто", но есть вся техника
за набережную, если виден Днепр, подороже нужно
но в целом пока EUR 400 и около дают в Германиях, ловить в Киеве нечего, все туда едут


Я вам так скажу, в Германиях даже без язіка можно спокойно устроиться на завод или на что-то подобное за 1500 и больше чистіми.
После вступления Украині в ЕС половина народа здріснет за длиннім евро, много киевских хрущей будет стоять покинутіми. Если кто то снимет за комуналь то будет невероятная удача
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 08:39

  Хомякоид написав:
  cohan написав:
  zerocool написав:Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.

ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега


постоянно вижу 2-3-4 предложения от Оболонский 14буква до иорданской, все те же 6-7500, да, внутри "от бабушки, но все чисто", но есть вся техника
за набережную, если виден Днепр, подороже нужно
но в целом пока EUR 400 и около дают в Германиях, ловить в Киеве нечего, все туда едут


Я вам так скажу, в Германиях даже без язіка можно спокойно устроиться на завод или на что-то подобное за 1500 и больше чистіми.
После вступления Украині в ЕС половина народа здріснет за длиннім евро, много киевских хрущей будет стоять покинутіми. Если кто то снимет за комуналь то будет невероятная удача

нерухомість, в якій не живуть чекає деградація та занепад,
за який час власники зрозуміють, що треба або продавати, або здавати

пропозиція буде рости і рости, а попит падати і падати.
flyman
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  #<1 ... 2358235923602361
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