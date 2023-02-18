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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лют, 2023 06:58
cohan написав: zerocool написав: Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.
По делу есть что сказать ?
Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.
ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега
постоянно вижу 2-3-4 предложения от Оболонский 14буква до иорданской, все те же 6-7500, да, внутри "от бабушки, но все чисто", но есть вся техника
за набережную, если виден Днепр, подороже нужно
но в целом пока EUR 400 и около дают в Германиях, ловить в Киеве нечего, все туда едут
Я вам так скажу, в Германиях даже без язіка можно спокойно устроиться на завод или на что-то подобное за 1500 и больше чистіми.
После вступления Украині в ЕС половина народа здріснет за длиннім евро, много киевских хрущей будет стоять покинутіми. Если кто то снимет за комуналь то будет невероятная удача
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Додано: Суб 18 лют, 2023 08:39
Хомякоид написав: cohan написав: zerocool написав:
Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.
ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега
постоянно вижу 2-3-4 предложения от Оболонский 14буква до иорданской, все те же 6-7500, да, внутри "от бабушки, но все чисто", но есть вся техника
за набережную, если виден Днепр, подороже нужно
но в целом пока EUR 400 и около дают в Германиях, ловить в Киеве нечего, все туда едут
Я вам так скажу, в Германиях даже без язіка можно спокойно устроиться на завод или на что-то подобное за 1500 и больше чистіми.
После вступления Украині в ЕС половина народа здріснет за длиннім евро, много киевских хрущей будет стоять покинутіми. Если кто то снимет за комуналь то будет невероятная удача
нерухомість, в якій не живуть чекає деградація та занепад,
за який час власники зрозуміють, що треба або продавати, або здавати
пропозиція буде рости і рости, а попит падати і падати.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 09:33
І це стосується навіть квітки
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Investor_K
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Додано: Суб 18 лют, 2023 13:04
Investor_K написав:
І це стосується навіть квітки
#грязныерукиотквиткипрочь!
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Додано: Суб 18 лют, 2023 13:28
Ваш научный термин "квітка" замість "квартира", при згадуванні десь в переписці з покупцями, викликає у них регіт)
все-таки користь очєвідная
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