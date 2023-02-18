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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лют, 2023 13:28
Ваш научный термин "квітка" замість "квартира", при згадуванні десь в переписці з покупцями, викликає у них регіт)
все-таки користь очєвідная
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beee
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Додано: Суб 18 лют, 2023 22:42
beee написав:
Ваш научный термин "квітка" замість "квартира", при згадуванні десь в переписці з покупцями, викликає у них регіт)
все-таки користь очєвідная
как у тебя просмотры? есть? предложения?
сориентируй по реальному рынку
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Олежан
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