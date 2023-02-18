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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2358235923602361
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 13:28

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ваш научный термин "квітка" замість "квартира", при згадуванні десь в переписці з покупцями, викликає у них регіт)
все-таки користь очєвідная
beee
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 22:42

  beee написав:Ваш научный термин "квітка" замість "квартира", при згадуванні десь в переписці з покупцями, викликає у них регіт)
все-таки користь очєвідная

как у тебя просмотры? есть? предложения?

сориентируй по реальному рынку
Олежан
 
Повідомлень: 897
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