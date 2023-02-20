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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2358235923602361
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:23

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Є гарна приказка про оренду: "Жили в батька три сина. А свої квартири здавали".
Кочевник
 
Повідомлень: 2304
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  #<1 ... 2358235923602361
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