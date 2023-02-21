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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лют, 2023 22:23
Є гарна приказка про оренду: "Жили в батька три сина. А свої квартири здавали".
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Додано: Сер 22 лют, 2023 07:25
zerocool написав: Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.
По делу есть что сказать ?
Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.
ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега
Просіла не Оболонь!
Найбільше просіли у % ціни дорогого сегменту.
Дешевий сегмент - майже без змін
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