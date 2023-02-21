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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лют, 2023 22:23
Є гарна приказка про оренду: "Жили в батька три сина. А свої квартири здавали".
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Додано: Сер 22 лют, 2023 07:25
zerocool написав: Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.
По делу есть что сказать ?
Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.
ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега
Просіла не Оболонь!
Найбільше просіли у % ціни дорогого сегменту.
Дешевий сегмент - майже без змін
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Додано: Сер 22 лют, 2023 09:18
Хомякоид написав: барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
ХЗ я уже далек там от ценообразования.
Пока платят 7 тіс. про что я раньше писал на форуме.
Дальше не удивлюсь не чему.
Что то мне показалась реакция немного нервной на мой пост
звісно)) ріелтори нервують))) роботи немає, весною змушені будуть йти працювати вантажниками чи картоплю для своєї сім,ї вирощувати. Welcome in 1991!
Скільки ріелтори не спотворювали би інформацію, скільки би не створювали віртуальний "дорожай" - все одно реальність все розставить на своє місце.
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