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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лют, 2023 22:23
Є гарна приказка про оренду: "Жили в батька три сина. А свої квартири здавали".
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Кочевник
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Додано: Сер 22 лют, 2023 07:25
zerocool написав: Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.
По делу есть что сказать ?
Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.
ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега
Просіла не Оболонь!
Найбільше просіли у % ціни дорогого сегменту.
Дешевий сегмент - майже без змін
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Frant
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Додано: Сер 22 лют, 2023 09:18
Хомякоид написав: барабашов написав: Хомякоид написав:
Сорока на хвосте принесла.
Людям возле метро предлагают максимум 7 - 7.5 за хату.
Все в наличии, косметика, низкий єтаж, правій береґ.
Похоже аренда свалилась в пике.
За Чабаны надо будет доплачивать шоб хоть кто то нагадил в унитаз(абы не мимо) и загадил кухню, жаря противнями гуманитарные окорочка?
ХЗ я уже далек там от ценообразования.
Пока платят 7 тіс. про что я раньше писал на форуме.
Дальше не удивлюсь не чему.
Что то мне показалась реакция немного нервной на мой пост
звісно)) ріелтори нервують))) роботи немає, весною змушені будуть йти працювати вантажниками чи картоплю для своєї сім,ї вирощувати. Welcome in 1991!
Скільки ріелтори не спотворювали би інформацію, скільки би не створювали віртуальний "дорожай" - все одно реальність все розставить на своє місце.
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Frant
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Додано: Сер 22 лют, 2023 09:56
Frant написав:
звісно)) ріелтори нервують))) роботи немає, весною змушені будуть йти працювати вантажниками чи картоплю для своєї сім,ї вирощувати. Welcome in 1991!
Скільки ріелтори не спотворювали би інформацію, скільки би не створювали віртуальний "дорожай" - все одно реальність все розставить на своє місце.
проффесор-"эксперт" никак не может понять простую вещь
для риэлтора первично количество сделок а не цена
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Додано: Сер 22 лют, 2023 10:09
Прохожий написав: Frant написав:
звісно)) ріелтори нервують))) роботи немає, весною змушені будуть йти працювати вантажниками чи картоплю для своєї сім,ї вирощувати. Welcome in 1991!
Скільки ріелтори не спотворювали би інформацію, скільки би не створювали віртуальний "дорожай" - все одно реальність все розставить на своє місце.
проффесор-"эксперт" никак не может понять простую вещь
для риэлтора первично количество сделок а не цена
Таким "розумникам" як ти, я можу лекції читати з арифметики і математики.
Якщо ринок впав - немає ні кількості угод, ні ціни.
Тому перспектива садити і копати картоплю для твої колег - все ближча і ближча))))
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Frant
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Додано: Сер 22 лют, 2023 10:49
Frant написав: Прохожий написав: Frant написав:
звісно)) ріелтори нервують))) роботи немає, весною змушені будуть йти працювати вантажниками чи картоплю для своєї сім,ї вирощувати. Welcome in 1991!
Скільки ріелтори не спотворювали би інформацію, скільки би не створювали віртуальний "дорожай" - все одно реальність все розставить на своє місце.
проффесор-"эксперт" никак не может понять простую вещь
для риэлтора первично количество сделок а не цена
Таким "розумникам" як ти, я можу лекції читати з арифметики і математики.
Якщо ринок впав - немає ні кількості угод, ні ціни.
Тому перспектива садити і копати картоплю для твої колег - все ближча і ближча))))
а давай создавай свою ветку, уже у всех есть кроме тебя. Сумасшедшая математика.... Крутое название. Не благодари.
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vitaliian
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Додано: Сер 22 лют, 2023 11:10
vitaliian написав:
Сумасшедшая математика....
Ти спочатку арифметику вивчи. За 4-й клас середної школи. Логарифми і степеневі функції - то надто складно для тебе.
Ти вже можеш вирахувати витрати часу і грошей на поїздки на роботу, якщо
1) живеш за 10 хв. пішого ходу від метро
2) живеш за 12 км від метро?
Потім поговоримо, чому новобудна нерухомість в Бучах, Ірпенях коштує, як радянська "вторинка" на околиці Києва.
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Frant
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Додано: Сер 22 лют, 2023 11:16
Frant написав: vitaliian написав:
Сумасшедшая математика....
Ти спочатку арифметику вивчи. За 4-й клас середної школи. Логарифми і степеневі функції - то надто складно для тебе.
Ти вже можеш вирахувати витрати часу і грошей на поїздки на роботу, якщо
1) живеш за 10 хв. пішого ходу від метро
2) живеш за 12 км від метро?
Потім поговоримо, чому новобудна нерухомість в Бучах, Ірпенях коштує, як радянська "вторинка" на околиці Києва.
Франт, представ, щоб заробляти, не потрібно їхати в Київ
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flyman
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Додано: Сер 22 лют, 2023 11:21
flyman написав: Frant написав: vitaliian написав:
Сумасшедшая математика....
Ти спочатку арифметику вивчи. За 4-й клас середної школи. Логарифми і степеневі функції - то надто складно для тебе.
Ти вже можеш вирахувати витрати часу і грошей на поїздки на роботу, якщо
1) живеш за 10 хв. пішого ходу від метро
2) живеш за 12 км від метро?
Потім поговоримо, чому новобудна нерухомість в Бучах, Ірпенях коштує, як радянська "вторинка" на околиці Києва.
Франт, представ, щоб заробляти, не потрібно їхати в Київ
Саме тому радянська малометражна нерухомість на околицях Києва - коштує, як новобуд в Ірпені?
Флай, рівень "заробків" твоїх і панів/пані, типу ірпіньської електросамокатчиці - мені відомі
Як там консервовані опеньки і мівіна - ще є?
Прикольно спілкуватись з бувшими трієшниками.
Принцип Данінга-Крюгера - в усій красі.
На жаль, трієшники керують цієї державою.
Наслідки - страшні.
А розумним людям, інженерам, математикам, фізикам, хімікам - тут нічого робити, на цій території.
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Frant
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Додано: Сер 22 лют, 2023 11:34
Frant написав:
Тому перспектива садити і копати картоплю для твої колег - все ближча і ближча))))
В Україні картоплю копати, а в Туреччині декому апельсини збирати.))
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roberto dark
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