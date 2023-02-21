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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2359236023612362
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:31

  Frant написав:Прикольно спілкуватись з бувшими трієшниками.
Принцип Данінга-Крюгера - в усій красі.
На жаль, трієшники керують цієї державою.
Наслідки - страшні. :roll:

А розумним людям, інженерам, математикам, фізикам, хімікам - тут нічого робити, на цій території. 8)

Причем сами эти троешники реально не понимают, что их уровень виден за километр тому, кто имеет настоящее образование(а не купил диплом/отмучился на платном-вечернем-заочном/закончил третьесортный ВУЗ, где были постоянные недоборы)
Damien
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