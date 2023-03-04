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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2358235923602361
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:23

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Є гарна приказка про оренду: "Жили в батька три сина. А свої квартири здавали".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 07:25

  zerocool написав:
  Хомякоид написав:
Еще один пострадавшмй вілез.
Да такая ситуация сейчас с арендой.

По делу есть что сказать ?

Оболонська набережна – це не біля метро, ваш кеп. Це в середньому "поряд, 15 хвилин пішки", які ввечері після роботи мало хто топає. Прямо біля станції(макдака, дріма) це буде +2к до ціни.

ну і Оболонь сильніше за інших просіла, наскільки я бачу, спочатку там бухало і падало голосніше за інші райони, потім з електрикою проблеми були на рівні лівого берега

Просіла не Оболонь!
Найбільше просіли у % ціни дорогого сегменту.
Дешевий сегмент - майже без змін
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:56

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:звісно)) ріелтори нервують))) роботи немає, весною змушені будуть йти працювати вантажниками чи картоплю для своєї сім,ї вирощувати. Welcome in 1991!

Скільки ріелтори не спотворювали би інформацію, скільки би не створювали віртуальний "дорожай" - все одно реальність все розставить на своє місце.

проффесор-"эксперт" никак не может понять простую вещь
для риэлтора первично количество сделок а не цена :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:19

  Прохожий написав:
  Frant написав:звісно)) ріелтори нервують))) роботи немає, весною змушені будуть йти працювати вантажниками чи картоплю для своєї сім,ї вирощувати. Welcome in 1991!

Скільки ріелтори не спотворювали би інформацію, скільки би не створювали віртуальний "дорожай" - все одно реальність все розставить на своє місце.

проффесор-"эксперт" никак не может понять простую вещь
для риэлтора первично количество сделок а не цена :mrgreen:

Якщо падає ринок - зменшуються і ціни,і кількість угод.

КРЖН не просто впав.
З ним трапилась катастрофа.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:57

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:звісно)) ріелтори нервують))) роботи немає, весною змушені будуть йти працювати вантажниками чи картоплю для своєї сім,ї вирощувати. Welcome in 1991!

Скільки ріелтори не спотворювали би інформацію, скільки би не створювали віртуальний "дорожай" - все одно реальність все розставить на своє місце.

проффесор-"эксперт" никак не может понять простую вещь
для риэлтора первично количество сделок а не цена :mrgreen:

Якщо падає ринок - зменшуються і ціни,і кількість угод.

КРЖН не просто впав.
З ним трапилась катастрофа.

Катастрофа когда с пяти миллионов три выехало и в Киеве осталось народу меньше чем при Кучме
Или как в 92м у всех фактически конфисковали сбережения
Пока реальная катастрофа у тех кто в котлован влез за пару лет до войны или жил в Марике и то не на 100%
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 10:15

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Доброго дня. Скільки коштує зараз клінінг після квартирантів 41кв м , 1санвузол, приблизно?
Wisznia2021
 
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