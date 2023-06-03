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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 тра, 2023 05:30
барабашов написав:
На четвёртой Победе куда 14 января в 118й дом прилетело и погибло 56человек(46 опознано,10 нет даже костей) есть два "ылитных" дома в 100-200 метрах от эпицентра. И там несмотря ни на что ни аренда в пол не ушла, ни цена метра до цены "€вроремонта" не просела. В других местах попаданий с жертвами(ДВРЗ,ЮМЗ,Приднык и мой пр.Петровского и Шляховка) нет новостроя цену на который удобно мониторить типа была аренда тыщ 10 - стала три, был метр с "под трупа бабушки" 500 - стал 200. Цена нигде не упала в пол, а на Победе даже на фоне такого прилёта и не пошелохнулась(реальные сделки не мониторил, но могу попросить рыл дать инфу).
Днепр наверно жиреет временно на военніх заказах потому и аренда не падает.
А откуда в Киеве такой спрос ?
Может біть действительно еженедельніе вливания на пол млрд. с межбанка попадают на простой люд и пашло аживление ?
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:38
Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных
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