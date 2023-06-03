Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:На четвёртой Победе куда 14 января в 118й дом прилетело и погибло 56человек(46 опознано,10 нет даже костей) есть два "ылитных" дома в 100-200 метрах от эпицентра. И там несмотря ни на что ни аренда в пол не ушла, ни цена метра до цены "€вроремонта" не просела. В других местах попаданий с жертвами(ДВРЗ,ЮМЗ,Приднык и мой пр.Петровского и Шляховка) нет новостроя цену на который удобно мониторить типа была аренда тыщ 10 - стала три, был метр с "под трупа бабушки" 500 - стал 200. Цена нигде не упала в пол, а на Победе даже на фоне такого прилёта и не пошелохнулась(реальные сделки не мониторил, но могу попросить рыл дать инфу).
Днепр наверно жиреет временно на военніх заказах потому и аренда не падает. А откуда в Киеве такой спрос ? Может біть действительно еженедельніе вливания на пол млрд. с межбанка попадают на простой люд и пашло аживление ?
Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных
tzeery608 написав:Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных
Підписувати акти приймання, наче обіцяли на поточний місяць... А підписувати Основний договір - обіцяли на осінь.
Хомякоид написав:Запустив орендарів ?
Так, зараз тільки завершу ремонт в бліндажу, поставлю приховані плінтуса... і вже буду запускати мобілізованих орендарів Ще й хочу їм доплачувати 20К+30К щомісяця! Але щось нема дзвінків! Щось нема бажаючих...
Підписувати акти приймання, наче обіцяли на поточний місяць... А підписувати Основний договір - обіцяли на осінь.
Хомякоид написав:Запустив орендарів ?
Так, зараз тільки завершу ремонт в бліндажу, поставлю приховані плінтуса... і вже буду запускати мобілізованих орендарів Ще й хочу їм доплачувати 20К+30К щомісяця! Але щось нема дзвінків! Щось нема бажаючих...
Вже й, навіть, надсучасну "плиту" поставив!
Ну молодець.
На скільки затримали здачу будинку ?
Думаєш запускати орендарів ? За скільки реально здати ?
Хомякоид написав:На скільки затримали здачу будинку ?
Рік(на моменті)
Хомякоид написав:Думаєш запускати орендарів ?
Так, але ж треба буде ремонт зробити. А поки я на фронті - то мабуть, буде стояти просто "зачинена", так як доручати займатись ремонтом комусь з родичів(щоб вони керували процесом/наймали майстрів) - на моменті, то буде дуже дорого... Бо мій тато, щоб знову зайнятись ремонтом, але на цей раз повністю самому(без моєї допомоги) - мабуть, вже не має того здоров'я/не погодиться на таке... Але, поживемо - побачимо!))
Успіх Як гадаєте, скільки коштував у доларах ремонт + меблі/техніка першої квартири? Ймовірно, розпочали його восени минулого року і нещодавно завершили. Тобто процес тривав уже після суттєвого здорожчання матеріалів. У місцевих рієлторів губа непогано розкатана: 10 000 грн одноразові комісійні рієлтора (100%).
tzeery608 написав:Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных
дёшево (
Тоеесть аренда квартир привязана к курсу $?несмотря на то что большинство арендодателей и арендаторов получают зарплату в национальной валюте ? Знакомая сдает однокомнатную в ирпене начало недолеко от церкви всех святых новострой за 3,5 тысячи гривен довоенная цена 8 тысяч