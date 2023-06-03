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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2381238223832384>
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 05:30

  барабашов написав:На четвёртой Победе куда 14 января в 118й дом прилетело и погибло 56человек(46 опознано,10 нет даже костей) есть два "ылитных" дома в 100-200 метрах от эпицентра. И там несмотря ни на что ни аренда в пол не ушла, ни цена метра до цены "€вроремонта" не просела. В других местах попаданий с жертвами(ДВРЗ,ЮМЗ,Приднык и мой пр.Петровского и Шляховка) нет новостроя цену на который удобно мониторить типа была аренда тыщ 10 - стала три, был метр с "под трупа бабушки" 500 - стал 200. Цена нигде не упала в пол, а на Победе даже на фоне такого прилёта и не пошелохнулась(реальные сделки не мониторил, но могу попросить рыл дать инфу).


Днепр наверно жиреет временно на военніх заказах потому и аренда не падает.
А откуда в Киеве такой спрос ?
Может біть действительно еженедельніе вливания на пол млрд. с межбанка попадают на простой люд и пашло аживление ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 23:38

Вести с полей

Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных
tzeery608
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:53

За крок до перевороту думок©

  tzeery608 написав:сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13
Тобто менше на 50-60% в доларі?
Хмммммм... чого ж тоді чекають ціни на квартири? Чого ще не падають так сильно?🤔
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:57

  tzeery608 написав:Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных

дёшево (
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 11:20

  Успіх написав:
  tzeery608 написав:сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13
Тобто менше на 50-60% в доларі?
Хмммммм... чого ж тоді чекають ціни на квартири? Чого ще не падають так сильно?🤔


Успіх, навіть тут вже розжовували.
Не можуть ціни падати коли НБУ на міжбанк ллє щонеділі па пів мілярда дол.
От коли перестануть лити, все може трапитись.
Доляр па 50 і вище, ціни вниз.

Повна невизначеність.
До ресі твій смарт вже здали ?
Запустив орендарів ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 11:38

І таке буває))

  Хомякоид написав:До ресі твій смарт вже здали ?
Підписувати акти приймання, наче обіцяли на поточний місяць... А підписувати Основний договір - обіцяли на осінь.
  Хомякоид написав:Запустив орендарів ?
Так, зараз тільки завершу ремонт в бліндажу, поставлю приховані плінтуса... і вже буду запускати мобілізованих орендарів :mrgreen:
Ще й хочу їм доплачувати 20К+30К щомісяця! :D
Але щось нема дзвінків! :mrgreen:
Щось нема бажаючих... :mrgreen:

Вже й, навіть, надсучасну "плиту" поставив! :mrgreen:
Зображення
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 11:53

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:До ресі твій смарт вже здали ?
Підписувати акти приймання, наче обіцяли на поточний місяць... А підписувати Основний договір - обіцяли на осінь.
  Хомякоид написав:Запустив орендарів ?
Так, зараз тільки завершу ремонт в бліндажу, поставлю приховані плінтуса... і вже буду запускати мобілізованих орендарів :mrgreen:
Ще й хочу їм доплачувати 20К+30К щомісяця! :D
Але щось нема дзвінків! :mrgreen:
Щось нема бажаючих... :mrgreen:

Вже й, навіть, надсучасну "плиту" поставив! :mrgreen:
Зображення



Ну молодець.

На скільки затримали здачу будинку ?

Думаєш запускати орендарів ? За скільки реально здати ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 12:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Львові)

  Хомякоид написав:На скільки затримали здачу будинку ?
Рік(на моменті)
  Хомякоид написав:Думаєш запускати орендарів ?
Так, але ж треба буде ремонт зробити.
А поки я на фронті - то мабуть, буде стояти просто "зачинена", так як доручати займатись ремонтом комусь з родичів(щоб вони керували процесом/наймали майстрів) - на моменті, то буде дуже дорого...
Бо мій тато, щоб знову зайнятись ремонтом, але на цей раз повністю самому(без моєї допомоги) - мабуть, вже не має того здоров'я/не погодиться на таке...
Але, поживемо - побачимо!))
  Хомякоид написав:За скільки реально здати ?
На олх - пА10К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rudnen ... S0CaY.html
---
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... RUihg.html

Тобто, якщо з простішим ремонтом - то 7Кгрн/міс - як з куща!© :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:36

Успіх
Як гадаєте, скільки коштував у доларах ремонт + меблі/техніка першої квартири? Ймовірно, розпочали його восени минулого року і нещодавно завершили. Тобто процес тривав уже після суттєвого здорожчання матеріалів.
У місцевих рієлторів губа непогано розкатана: 10 000 грн одноразові комісійні рієлтора (100%).
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:45

  vitaliian написав:
  tzeery608 написав:Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных

дёшево (

Тоеесть аренда квартир привязана к курсу $?несмотря на то что большинство арендодателей и арендаторов получают зарплату в национальной валюте ? Знакомая сдает однокомнатную в ирпене начало недолеко от церкви всех святых новострой за 3,5 тысячи гривен довоенная цена 8 тысяч
tzeery608
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