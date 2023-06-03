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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 чер, 2023 18:59
tzeery608 написав:
Знакомая сдает однокомнатную в ирпене начало недолеко от церкви всех святых новострой за 3,5 тысячи гривен довоенная цена 8 тысяч
я сдаю в Ирпене коммерцию, от довоенной цены -30% по жилой не знаю, я таким не занимаюсь и людей кто сдаёт за 3,5 вообще не понимаю. Разве что погорельцам исключительно из солидарности, но тогда цена не имеет значения, благотворительность это другая ситуация.
Или люди до войны нашли деньги на новострой, ремонт, мебель, технику, а сейчас на жизнь не находят, что готовы сдавать задаром. Всякое бывает, но всё равно это странно.
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vitaliian
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Додано: Суб 03 чер, 2023 19:58
vitaliian написав: tzeery608 написав:
Знакомая сдает однокомнатную в ирпене начало недолеко от церкви всех святых новострой за 3,5 тысячи гривен довоенная цена 8 тысяч
я сдаю в Ирпене коммерцию, от довоенной цены -30% по жилой не знаю, я таким не занимаюсь и людей кто сдаёт за 3,5 вообще не понимаю. Разве что погорельцам исключительно из солидарности, но тогда цена не имеет значения, благотворительность это другая ситуация.
Или люди до войны нашли деньги на новострой, ремонт, мебель, технику, а сейчас на жизнь не находят, что готовы сдавать задаром. Всякое бывает, но всё равно это странно.
В Ірпені/Бічі в рази вигідніше знімати, чим купити "для себе а не в оренду"
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flyman
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Додано: Суб 03 чер, 2023 20:04
tzeery608 написав:
Тоеесть аренда квартир привязана к курсу $?несмотря на то что большинство арендодателей и арендаторов получают зарплату в национальной валюте ? Знакомая сдает однокомнатную в ирпене начало недолеко от церкви всех святых новострой за 3,5 тысячи гривен
довоенная цена 8 тысяч
Кто ей доктор? Таких цен в Ирпене нет.
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Додано: Суб 03 чер, 2023 20:07
flyman написав:
В Ірпені/Бічі в рази вигідніше знімати, чим купити "для себе а не в оренду"
знал бы прикуп...
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vitaliian
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Додано: Суб 03 чер, 2023 20:35
vitaliian написав: flyman написав:
В Ірпені/Бічі в рази вигідніше знімати, чим купити "для себе а не в оренду"
знал бы прикуп...
ніхто не знає майбутнього (на 100%)
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flyman
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