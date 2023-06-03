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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2382238323842385>
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:48

  vitaliian написав:
  tzeery608 написав:Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных

дёшево (
tzeery608
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 18:59

  tzeery608 написав:Знакомая сдает однокомнатную в ирпене начало недолеко от церкви всех святых новострой за 3,5 тысячи гривен довоенная цена 8 тысяч
я сдаю в Ирпене коммерцию, от довоенной цены -30% по жилой не знаю, я таким не занимаюсь и людей кто сдаёт за 3,5 вообще не понимаю. Разве что погорельцам исключительно из солидарности, но тогда цена не имеет значения, благотворительность это другая ситуация.

Или люди до войны нашли деньги на новострой, ремонт, мебель, технику, а сейчас на жизнь не находят, что готовы сдавать задаром. Всякое бывает, но всё равно это странно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 19:58

  vitaliian написав:
  tzeery608 написав:Знакомая сдает однокомнатную в ирпене начало недолеко от церкви всех святых новострой за 3,5 тысячи гривен довоенная цена 8 тысяч
я сдаю в Ирпене коммерцию, от довоенной цены -30% по жилой не знаю, я таким не занимаюсь и людей кто сдаёт за 3,5 вообще не понимаю. Разве что погорельцам исключительно из солидарности, но тогда цена не имеет значения, благотворительность это другая ситуация.

Или люди до войны нашли деньги на новострой, ремонт, мебель, технику, а сейчас на жизнь не находят, что готовы сдавать задаром. Всякое бывает, но всё равно это странно.

В Ірпені/Бічі в рази вигідніше знімати, чим купити "для себе а не в оренду"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:04

  tzeery608 написав:Тоеесть аренда квартир привязана к курсу $?несмотря на то что большинство арендодателей и арендаторов получают зарплату в национальной валюте ? Знакомая сдает однокомнатную в ирпене начало недолеко от церкви всех святых новострой за 3,5 тысячи гривен довоенная цена 8 тысяч

Кто ей доктор? Таких цен в Ирпене нет.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:07

  flyman написав:В Ірпені/Бічі в рази вигідніше знімати, чим купити "для себе а не в оренду"
знал бы прикуп...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:35

  vitaliian написав:
  flyman написав:В Ірпені/Бічі в рази вигідніше знімати, чим купити "для себе а не в оренду"
знал бы прикуп...

ніхто не знає майбутнього (на 100%)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 20:46

  tzeery608 написав:Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных


себестоимость 45К или больше?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:27

Орендний бізнес))

  ihorkyiv написав:Як гадаєте, скільки коштував у доларах ремонт + меблі/техніка першої квартири?
Я зовсім далекий від цін ремонту, а особливо - від цін робіт майстрів...
Тож можу лише припустити, що десь 12-15Кдол витрачено на все/під ключ.

Чи більше?

І цікаво, якщо до прикладу, вже завтра починати такий ремонт в такому смарті - скільки потягне все?(буд-матеріали/меблі/техніка+робота майстрів)
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:34

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а напомните в каком году прелесть взяли и за сколько?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:54

  uaprofi написав:Успіх

а напомните в каком году прелесть взяли и за сколько?

Грудень 2020р
16Кдол. або 450Кгрн по курсу 28 на той момент
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