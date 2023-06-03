Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Це якщо зробити ремонт і здати зараз в оренду)) А якщо продати, то х2 мінімум в долярах!!! Так як на олх багато пропозицій таких смартів пА35-36Кдол!
если бы не война, можно было бы говорить об удачной инвестиции. правда пока как понимаю дом не сдан. Посмотрел по тому адресу вижу есть варианты около 1 ляма грн. - вернее 29К долярчиков. наверное может быть ещё и торг. Но всё равно пока на процентов 30% более выгодная инвестиция чем депозит. А многие тогда помню сомневались в Вашем выборе инвест объекта.