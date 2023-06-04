Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Це якщо зробити ремонт і здати зараз в оренду)) А якщо продати, то х2 мінімум в долярах!!! Так як на олх багато пропозицій таких смартів пА35-36Кдол!
если бы не война, можно было бы говорить об удачной инвестиции. правда пока как понимаю дом не сдан. Посмотрел по тому адресу вижу есть варианты около 1 ляма грн. - вернее 29К долярчиков. наверное может быть ещё и торг. Но всё равно пока на процентов 30% более выгодная инвестиция чем депозит. А многие тогда помню сомневались в Вашем выборе инвест объекта.
Успіх Разберёшься со своими бабками и "влётами" без этих верблюдоплевателей. На моменте может и заработать на продаже недостроя получится, надо на месте всё проанализировать. По теме - в связи с тем что бакс пытается прорыть 37е дно, цен "па20кгрн" в ЦП и 'Нью-Йорке" с "Чикаг0й" уже нет? Как и предложений пожить в хоромах в доме со звездой К25 на высоком этаже за 15кгрн?
tzeery608 написав:Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных
себестоимость 45К или больше?
по документу 1119773грн с ремонтом от застройщика сдача планировалась на начало 2020 но потом ковид права собственности оформили в январе 2023 обстановка потянула где то на 6000$ кухня в основном сейчас арендатор просит установить кондишен ту квартира жаркая Юго запад и всем очень нравиться невысокий этаж а я помню те времена когда тут на форуме обсуждали ниже 11этажа квартиры не рассматривать вот как меняются приоритеты на рынке недвижимости
tzeery608 написав:по документу 1119773грн с ремонтом от застройщика сдача планировалась на начало 2020 но потом ковид права собственности оформили в январе 2023 обстановка потянула где то на 6000$ кухня в основном сейчас арендатор просит установить кондишен ту квартира жаркая Юго запад и всем очень нравиться невысокий этаж а я помню те времена когда тут на форуме обсуждали ниже 11этажа квартиры не рассматривать вот как меняются приоритеты на рынке недвижимости
да уж, насоветовали Вам на форуме - вложить фактически больше полста баксов, а теперь ещё и кондиционеры чистить.
И Вы сознательно закупали обстановку на 6К для арендаторов? ведь условно только эти 6К два года будут отбиваться?