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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2382238323842385
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 22:30

  Успіх написав:
  ihorkyiv написав:Як гадаєте, скільки коштував у доларах ремонт + меблі/техніка першої квартири?
Я зовсім далекий від цін ремонту, а особливо - від цін робіт майстрів...
Тож можу лише припустити, що десь 12-15Кдол витрачено на все/під ключ.

Чи більше?

І цікаво, якщо до прикладу, вже завтра починати такий ремонт в такому смарті - скільки потягне все?(буд-матеріали/меблі/техніка+робота майстрів)

від 0.5Х до 1Х "собівартості" прєлєсті
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 22:30

  Успіх написав:
  uaprofi написав:Успіх

а напомните в каком году прелесть взяли и за сколько?

Грудень 2020р
16Кдол. або 450Кгрн по курсу 28 на той момент

8K як з куща
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 22:43

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  flyman написав:
  Успіх написав:
  uaprofi написав:Успіх

а напомните в каком году прелесть взяли и за сколько?

Грудень 2020р
16Кдол. або 450Кгрн по курсу 28 на той момент

8K як з куща

Це якщо зробити ремонт і здати зараз в оренду))
А якщо продати, то х2 мінімум в долярах!!!
Так як на олх багато пропозицій таких смартів пА35-36Кдол!

Але це за 2,5роки і бралось на стадії "залили над паркінгом стелю бетоном" :D
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 00:17

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Успіх написав:Це якщо зробити ремонт і здати зараз в оренду))
А якщо продати, то х2 мінімум в долярах!!!
Так як на олх багато пропозицій таких смартів пА35-36Кдол!


если бы не война, можно было бы говорить об удачной инвестиции.
правда пока как понимаю дом не сдан.
Посмотрел по тому адресу вижу есть варианты около 1 ляма грн. - вернее 29К долярчиков.
наверное может быть ещё и торг.
Но всё равно пока на процентов 30% более выгодная инвестиция чем депозит.
А многие тогда помню сомневались в Вашем выборе инвест объекта.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 09:41

Камнем вниз!©

  uaprofi написав:Посмотрел по тому адресу вижу есть варианты около 1 ляма грн. - вернее 29К долярчиков.
Я ціни написав місячної давності - а тепер глянув і сам в шоці, що в гривні ціни просіли на аналогічні смарти +/- на 100Кгрн!
Так що справді, вже є і пА29К, хоч є трохи і дорожчі...
31,5Кдол.>>>
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... S3V7r.html
33,5Кдол. >>>
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
  uaprofi написав:Но всё равно пока на процентов 30% более выгодная инвестиция чем депозит.
А многие тогда помню сомневались в Вашем выборе инвест объекта.
Так - тоді тут хіба лінивий не плював на цю інвестицію)))
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 12:47

Успіх
Разберёшься со своими бабками и "влётами" без этих верблюдоплевателей.
На моменте может и заработать на продаже недостроя получится, надо на месте всё проанализировать.
По теме - в связи с тем что бакс пытается прорыть 37е дно, цен "па20кгрн" в ЦП и 'Нью-Йорке" с "Чикаг0й" уже нет? Как и предложений пожить в хоромах в доме со звездой К25 на высоком этаже за 15кгрн?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:35

  uaprofi написав:
  tzeery608 написав:Отчитаюсь на форуме благодаря которому в 2019 была приобретена квартира для сдачи в аренду однокомнатная 45 метров новострой недалеко от варшавского ремонт от застройщика укомплектована стандартно стиралка духовка варочная холодильник сдали после второго просмотра за 10,5 довоенная цена в комплексе 13.Всем тихих выходных


себестоимость 45К или больше?
по документу 1119773грн с ремонтом от застройщика сдача планировалась на начало 2020 но потом ковид права собственности оформили в январе 2023 обстановка потянула где то на 6000$ кухня в основном сейчас арендатор просит установить кондишен ту квартира жаркая Юго запад и всем очень нравиться невысокий этаж а я помню те времена когда тут на форуме обсуждали ниже 11этажа квартиры не рассматривать вот как меняются приоритеты на рынке недвижимости
tzeery608
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 17:26

  tzeery608 написав:по документу 1119773грн с ремонтом от застройщика сдача планировалась на начало 2020 но потом ковид права собственности оформили в январе 2023 обстановка потянула где то на 6000$ кухня в основном сейчас арендатор просит установить кондишен ту квартира жаркая Юго запад и всем очень нравиться невысокий этаж а я помню те времена когда тут на форуме обсуждали ниже 11этажа квартиры не рассматривать вот как меняются приоритеты на рынке недвижимости


да уж, насоветовали Вам на форуме - вложить фактически больше полста баксов, а теперь ещё и кондиционеры чистить.

И Вы сознательно закупали обстановку на 6К для арендаторов?
ведь условно только эти 6К два года будут отбиваться?
uaprofi
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