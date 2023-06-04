Додано: Нед 04 чер, 2023 18:52

Я плохо училась в школе особенно по математике и поэтому выбрала сферу далёкую от финансов а здесь я только учусь у корифеев этого форума если вы понаблюдайте то не все врут или правильнее врут не все и очень часто подсказывают правильные стратегию в инвестиции в частности диверсификация наше все это первый закон форума те давно забытое не храните яйца в одной корзине и ещё подсмотренное у пана акурта носите всегда с собой калькулятор и чаще его используйте