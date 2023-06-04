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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 чер, 2023 18:09
Natt написав: tzeery608 написав:
обстановка потянула где то на 6000$ кухня в основном
А что это у Вас за кухня в квартире под аренду? Что почем?
Стандартная кухня ДСП не модный сейчас акрил заказывали на агромате в сторону ирпеня около 2000$ ждали долго почти 2 месяца очень аккуратно сделали посмотрим сколько простоит могу прайс в личку выслатьСама кухня 1705 дол +ф-ра 215 дол=1920 дол, по курсу 76800 грн, +монтаж 7600 грн +доставка 1200 грн
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:25
tzeery608 написав:
Я вам больше скажу я вложила больше чем полста баксов в бозе почившие банки дельта и прочие помойки так что мне не привыкать а есть другие предложения для инвестиций ?
ну именно с дельты многие говорят вышли с плюсом.
Предложений, Вам дать к сожалению не смею, так как думаю что у Вас и так есть отличный бизнес который приносит нормальный доход и позволяет делать инвестиции в киевскую недвижимость.
что за бизнес? почему не вкладываете в расширение этого рентабельного бизнеса, если он приносит доход в столь не простое время?
может дадите нам совет на счёт такого бизнеса или хотя бы намёк?
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uaprofi
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:52
Я плохо училась в школе особенно по математике и поэтому выбрала сферу далёкую от финансов а здесь я только учусь у корифеев этого форума если вы понаблюдайте то не все врут или правильнее врут не все и очень часто подсказывают правильные стратегию в инвестиции в частности диверсификация наше все это первый закон форума те давно забытое не храните яйца в одной корзине и ещё подсмотренное у пана акурта носите всегда с собой калькулятор и чаще его используйте
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tzeery608
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:05
tzeery608
если Вы читаете пана акурта - то он свой выбор сделал давно и живёт сейчас в солнечной Турции. И много раз с "калькулятором" про это аргументировано говорил.
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uaprofi
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:57
Да я вообще его фанат мне нравиться такой стиль жизни на заслуженном отдыхе море солнце и вода наши лучшие друзья ну и конечно небольшой финансовый приток не понимаю почему многие форумчане его неконструктивно критиковали не любят умных людей на финансовом форуме к сожалению
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tzeery608
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Додано: Нед 04 чер, 2023 21:41
tzeery608 написав: Natt написав: tzeery608 написав:
обстановка потянула где то на 6000$ кухня в основном
А что это у Вас за кухня в квартире под аренду? Что почем?
Стандартная кухня ДСП не модный сейчас акрил заказывали на агромате в сторону ирпеня около 2000$ ждали долго почти 2 месяца очень аккуратно сделали посмотрим сколько простоит могу прайс в личку выслатьСама кухня 1705 дол +ф-ра 215 дол=1920 дол, по курсу 76800 грн, +монтаж 7600 грн +доставка 1200 грн
Спасибо. Я надеюсь в сильно меньшую сумму уложиться, у меня положительный опыт с фабричными кухнями, так что не буду им изменять.
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Natt
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:55
uaprofi написав: tzeery608 написав:
Я вам больше скажу я вложила больше чем полста баксов в бозе почившие банки дельта и прочие помойки так что мне не привыкать а есть другие предложения для инвестиций ?
у Вас и так есть отличный бизнес который приносит нормальный доход и позволяет делать инвестиции в киевскую недвижимость.что за бизнес?
почему не вкладываете в расширение этого рентабельного бизнеса, если он приносит доход в столь не простое время? может дадите нам совет на счёт такого бизнеса или хотя бы намёк?
Для чого? Щоб створити для себе зграю конкурентів із форумного загалу?? Ну, ви і хитрун... Об"єктивна інформація, зокрема, ідеі - найкоштовніший ресурс, який не отримується шляхом банального запиту за допомогою лише залитої сльозами клавіатури.
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ihorkyiv
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Додано: Нед 04 чер, 2023 23:22
ihorkyiv написав:
Для чого? Щоб створити для себе зграю конкурентів із форумного загалу?? Ну, ви і хитрун... Об"єктивна інформація, зокрема, ідеі - найкоштовніший ресурс, який не отримується шляхом банального запиту
всё верно - как доллярчик и писал никто не хочет делится идеями заработка)
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uaprofi
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Додано: Пон 05 чер, 2023 00:15
uaprofi написав: ihorkyiv написав:
Для чого? Щоб створити для себе зграю конкурентів із форумного загалу?? Ну, ви і хитрун... Об"єктивна інформація, зокрема, ідеі - найкоштовніший ресурс, який не отримується шляхом банального запиту
всё верно - как доллярчик и писал никто
не хочет делится идеями заработка)
Чому ж ніхто? Згаданий вами наш колега Акурт протягом довгих років як справжній альтруїст абсолютно безкоштовно пропонує форумчанам бізнес-ідею щодо закопування своїх п"ять сольдо у нерухомість однієї з країн сейсмічно активної зони Передньої Азії. Низькій уклін цій добрій людині.
Щодо небажання ділитися самі поміркуйке. Бізнес-ідею треба викохати мріями, народити з чітким формулюванням, впровадити, перевірити, як правило, протягом тривалого часу її дієвість та ефективність, маючи, поза сумнівом, падіння і злети, вкладаючи додаткові гроші у корекцію тощо. І тут раптом на шанованому форумі мила людина виголошує: "Подайте, не минайте !!!". Зрозуміло, шо власниця доходного бізнесу ввічливо промовчть. Пан Долярчик у цій мовчазній відмові неодноразово пересвідчився, тому й "проходив" самотужки свої університети у ютубних роликах.
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ihorkyiv
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