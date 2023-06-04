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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2383238423852386
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:09

  Natt написав:
  tzeery608 написав:обстановка потянула где то на 6000$ кухня в основном

А что это у Вас за кухня в квартире под аренду? Что почем?

Стандартная кухня ДСП не модный сейчас акрил заказывали на агромате в сторону ирпеня около 2000$ ждали долго почти 2 месяца очень аккуратно сделали посмотрим сколько простоит могу прайс в личку выслатьСама кухня 1705 дол +ф-ра 215 дол=1920 дол, по курсу 76800 грн, +монтаж 7600 грн +доставка 1200 грн
tzeery608
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:25

  tzeery608 написав:Я вам больше скажу я вложила больше чем полста баксов в бозе почившие банки дельта и прочие помойки так что мне не привыкать а есть другие предложения для инвестиций ?


ну именно с дельты многие говорят вышли с плюсом.

Предложений, Вам дать к сожалению не смею, так как думаю что у Вас и так есть отличный бизнес который приносит нормальный доход и позволяет делать инвестиции в киевскую недвижимость.
что за бизнес? почему не вкладываете в расширение этого рентабельного бизнеса, если он приносит доход в столь не простое время?
может дадите нам совет на счёт такого бизнеса или хотя бы намёк?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:52

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Я плохо училась в школе особенно по математике и поэтому выбрала сферу далёкую от финансов а здесь я только учусь у корифеев этого форума если вы понаблюдайте то не все врут или правильнее врут не все и очень часто подсказывают правильные стратегию в инвестиции в частности диверсификация наше все это первый закон форума те давно забытое не храните яйца в одной корзине и ещё подсмотренное у пана акурта носите всегда с собой калькулятор и чаще его используйте
tzeery608
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:05

tzeery608

если Вы читаете пана акурта - то он свой выбор сделал давно и живёт сейчас в солнечной Турции. И много раз с "калькулятором" про это аргументировано говорил.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Да я вообще его фанат мне нравиться такой стиль жизни на заслуженном отдыхе море солнце и вода наши лучшие друзья ну и конечно небольшой финансовый приток не понимаю почему многие форумчане его неконструктивно критиковали не любят умных людей на финансовом форуме к сожалению
tzeery608
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:41

  tzeery608 написав:
  Natt написав:
  tzeery608 написав:обстановка потянула где то на 6000$ кухня в основном

А что это у Вас за кухня в квартире под аренду? Что почем?

Стандартная кухня ДСП не модный сейчас акрил заказывали на агромате в сторону ирпеня около 2000$ ждали долго почти 2 месяца очень аккуратно сделали посмотрим сколько простоит могу прайс в личку выслатьСама кухня 1705 дол +ф-ра 215 дол=1920 дол, по курсу 76800 грн, +монтаж 7600 грн +доставка 1200 грн

Спасибо. Я надеюсь в сильно меньшую сумму уложиться, у меня положительный опыт с фабричными кухнями, так что не буду им изменять.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:55

  uaprofi написав:
  tzeery608 написав:Я вам больше скажу я вложила больше чем полста баксов в бозе почившие банки дельта и прочие помойки так что мне не привыкать а есть другие предложения для инвестиций ?


у Вас и так есть отличный бизнес который приносит нормальный доход и позволяет делать инвестиции в киевскую недвижимость.
что за бизнес? почему не вкладываете в расширение этого рентабельного бизнеса, если он приносит доход в столь не простое время?
может дадите нам совет на счёт такого бизнеса или хотя бы намёк?

Для чого? Щоб створити для себе зграю конкурентів із форумного загалу?? Ну, ви і хитрун... Об"єктивна інформація, зокрема, ідеі - найкоштовніший ресурс, який не отримується шляхом банального запиту за допомогою лише залитої сльозами клавіатури.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 23:22

  ihorkyiv написав:Для чого? Щоб створити для себе зграю конкурентів із форумного загалу?? Ну, ви і хитрун... Об"єктивна інформація, зокрема, ідеі - найкоштовніший ресурс, який не отримується шляхом банального запиту


всё верно - как доллярчик и писал никто не хочет делится идеями заработка)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 00:15

  uaprofi написав:
  ihorkyiv написав:Для чого? Щоб створити для себе зграю конкурентів із форумного загалу?? Ну, ви і хитрун... Об"єктивна інформація, зокрема, ідеі - найкоштовніший ресурс, який не отримується шляхом банального запиту


всё верно - как доллярчик и писал никто не хочет делится идеями заработка)

Чому ж ніхто? Згаданий вами наш колега Акурт протягом довгих років як справжній альтруїст абсолютно безкоштовно пропонує форумчанам бізнес-ідею щодо закопування своїх п"ять сольдо у нерухомість однієї з країн сейсмічно активної зони Передньої Азії. Низькій уклін цій добрій людині.
Щодо небажання ділитися самі поміркуйке. Бізнес-ідею треба викохати мріями, народити з чітким формулюванням, впровадити, перевірити, як правило, протягом тривалого часу її дієвість та ефективність, маючи, поза сумнівом, падіння і злети, вкладаючи додаткові гроші у корекцію тощо. І тут раптом на шанованому форумі мила людина виголошує: "Подайте, не минайте !!!". Зрозуміло, шо власниця доходного бізнесу ввічливо промовчть. Пан Долярчик у цій мовчазній відмові неодноразово пересвідчився, тому й "проходив" самотужки свої університети у ютубних роликах.
ihorkyiv
 
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