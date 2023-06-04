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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 чер, 2023 17:02
tzeery608 написав:
Да я вообще его фанат мне нравиться такой стиль жизни на заслуженном отдыхе море солнце и вода наши лучшие друзья ну и конечно небольшой финансовый приток не понимаю почему многие форумчане его неконструктивно критиковали не любят умных людей на финансовом форуме к сожалению
Так, чомусь не люблять тут протурецьких блазнів і підтанцовщиків турецьких рилів.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:10
Frant написав: tzeery608 написав:
Да я вообще его фанат мне нравиться такой стиль жизни на заслуженном отдыхе море солнце и вода наши лучшие друзья ну и конечно небольшой финансовый приток не понимаю почему многие форумчане его неконструктивно критиковали не любят умных людей на финансовом форуме к сожалению
Так, чомусь не люблять тут протурецьких блазнів і підтанцовщиків турецьких рилів.
Бачте друже як легко ошукати деяких наївних форумчан. Для таких і хамовитий турецький Остап Бендер на розумну людину схожий.
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