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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2384238523862387
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:02

  tzeery608 написав:Да я вообще его фанат мне нравиться такой стиль жизни на заслуженном отдыхе море солнце и вода наши лучшие друзья ну и конечно небольшой финансовый приток не понимаю почему многие форумчане его неконструктивно критиковали не любят умных людей на финансовом форуме к сожалению

Так, чомусь не люблять тут протурецьких блазнів і підтанцовщиків турецьких рилів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:10

  Frant написав:
  tzeery608 написав:Да я вообще его фанат мне нравиться такой стиль жизни на заслуженном отдыхе море солнце и вода наши лучшие друзья ну и конечно небольшой финансовый приток не понимаю почему многие форумчане его неконструктивно критиковали не любят умных людей на финансовом форуме к сожалению

Так, чомусь не люблять тут протурецьких блазнів і підтанцовщиків турецьких рилів.

Бачте друже як легко ошукати деяких наївних форумчан. Для таких і хамовитий турецький Остап Бендер на розумну людину схожий.
roberto dark
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  #<1 ... 2384238523862387
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