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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:36
tzeery608 написав:
Да я вообще его фанат мне нравиться такой стиль жизни на заслуженном отдыхе море солнце и вода наши лучшие друзья ну и конечно небольшой финансовый приток не понимаю почему многие форумчане его неконструктивно критиковали не любят умных людей на финансовом форуме к сожалению
Розсмішила))))
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