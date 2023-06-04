RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2384238523862387
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 01:36

  tzeery608 написав:Да я вообще его фанат мне нравиться такой стиль жизни на заслуженном отдыхе море солнце и вода наши лучшие друзья ну и конечно небольшой финансовый приток не понимаю почему многие форумчане его неконструктивно критиковали не любят умных людей на финансовом форуме к сожалению

Розсмішила))))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23236
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1546 раз.
Подякували: 2464 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2384238523862387
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10988, 10989, 10990
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
109897 27330091
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2023 01:32
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7061 6576999
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 чер, 2023 17:11
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 975, 976, 977
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9769 6082980
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 чер, 2023 21:17
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (558)
09.06.2023 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.